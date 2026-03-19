“超特急の弟分”6人組ダンスボーカルグループLienel（リエネル）が18日、大きな1歩を踏み出した。

この日、都内で1stEP「Osyan」リリースイベントを開催。同EPのリード曲「羅武が如く〜恋の風林火山〜」など全5曲を披露し、集まった「Lien」（ファンの総称）から黄色い歓声を浴びた。

学ラン風衣装で踊る同曲をプロデュースしたのは氣志團の綾小路翔（49）。武田創世（16）が「ツッパリ要素を教えていただきながら歌いました」と振り返ると、ド派手なデコチャリにまたがって本人がサプライズ登場。驚くメンバーを横目に「一番重きを置いたのは氣志團の後継者です。前に特攻服着てたでしょ、見つけちゃった」と経緯を話して笑わせた。

さらに、MCの超特急リョウガ（31）と綾小路のかけ声でVTRが流れ「ユニバーサルミュージックから、2026年6月3日にメジャーデビューします！」と発表。突然の朗報に高桑真之（16）は「びっくりし過ぎて、分からないです」と放心状態。近藤駿太（21）は「ここまで支えてきてくれたLienのおかげです。これをきっかけに、Lienel売れるぞ！」と叫んでみせた。

23年4月に結成し、約3年でたどり着いた新たな舞台。芸能事務所スターダストプロモーション所属の男性アーティスト集団「EBiDAN」の良いところ“全部乗せ”が合言葉。デビューの契約書をシンガポールへ取りに行くという新ミッションも始動し、リーダーの芳賀柊斗（21）は「驚きと戸惑いもありますが、これをきっかけに僕たちを広めていけたらと思います」と改めて決意を語った。

【寺本吏輝】