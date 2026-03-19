【脳トレ】この絵文字が表す絵本は？右の絵文字は“かいじゅう”を表しています！

学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる絵文字クイズを紹介します！この絵文字が表すものって一体...？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたは正解がわかりましたか？

“かいじゅう”のいる国へ不思議な冒険をする物語です。

「🧒🏻👑🌙🌳👾」が表す絵本は一体なんでしょうか？

果たして、正解は？

正解は「かいじゅうたちのいるところ」でした！

かいじゅうや王冠の絵文字から、1975年発行のモーリス・センダックによる絵本「かいじゅうたちのいるところ」であることがわかります。

いたずらをして母親に叱られた主人公のマックスが部屋にこもっていると、孤独なかいじゅうたちが住む不思議な島への旅が始まる物語です。

国際アンデルセン賞をはじめ、数々の絵本賞を獲得したロングセラー作品ですよ。

あなたはわかりましたか？

身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。