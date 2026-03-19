「元カノに会わせたくなかったんだ（泣）」年下の彼氏の成人式。写真の背景に見えた違和感から思わぬ嘘が発覚！？さらに彼が隠していた【衝撃の秘密】とは…！
読者の実体験をもとにした衝撃のエピソードを紹介！今回は、ひとつ年下の彼氏との間に起きた成人式での大事件です。送られてきた1枚の写真から、彼の信じられない嘘と裏切りが次々と明らかになります。
成人式の日に届いた彼からの写真
私には、ひとつ年下の彼氏がいました。彼が成人式を迎えることになり、お祝いの気持ちを込めて「会場に花束を持っていきたいな」と提案。
しかし、彼は「気持ちはすごくうれしいけど、俺の地元は沖縄だから遠いし大丈夫だよ」と断ってきました。
遠方なら仕方がないと納得し、なんの疑いも持たずに見送ることに。
そして、成人式の当日の朝。せっかくの晴れ舞台なので、どうしても彼の姿が見たくなった私は、「せめて晴れ姿だけでも見たいから写真送って」とお願いしました。
するとしばらくして、彼から「無事に会場に着いたよ」というメッセージとともに、バッチリ決まったスーツ姿の写真が送られてきました。彼のカッコいい姿に喜んだのも束の間、私はその写真の背景にある大きな違和感に気がついてしまったのです。
写真の背景に写っていた、まさかの“埼玉”の文字
なんと彼が送ってきた写真の背景には、「埼玉県○○市 二十歳の集い」と書かれた大きな看板がはっきりと写り込んでいたのです。
沖縄の成人式に参加しているはずの彼が、なぜ埼玉にいるのでしょうか。
私はすぐに「ここ、埼玉だよね？」とメッセージを送りました。最初は「違うよ」と焦った様子で否定していましたが、看板がしっかり写っていることを指摘すると、彼はもう誤魔化せないと悟ったのか、慌てて謝ってきました。
直後に彼から着信があり、電話口で必死の弁解が始まりました。「ずっと嘘をついていて本当にごめん！実は俺の地元は埼玉なんだ。今日の成人式には元カノも来るから、君を会わせたくなくてつい嘘をついてしまったんだ！」と、泣きそうな声で謝ってきたのです。
あまりにも必死に弁解する彼の様子に、私はどうしても拭いきれない違和感を覚えました。
そして、このあと違和感の正体が明らかに...！
原案：Ray WEB編集部
ライター Ray WEB編集部