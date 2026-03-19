「元カノに会わせたくなかったんだ（泣）」年下の彼氏の成人式。写真の背景に見えた違和感から思わぬ嘘が発覚！？さらに彼が隠していた【衝撃の秘密】とは…！

読者の実体験をもとにした衝撃のエピソードを紹介！今回は、ひとつ年下の彼氏との間に起きた成人式での大事件です。送られてきた1枚の写真から、彼の信じられない嘘と裏切りが次々と明らかになります。

私には、ひとつ年下の彼氏がいました。彼が成人式を迎えることになり、お祝いの気持ちを込めて「会場に花束を持っていきたいな」と提案。

しかし、彼は「気持ちはすごくうれしいけど、俺の地元は沖縄だから遠いし大丈夫だよ」と断ってきました。

遠方なら仕方がないと納得し、なんの疑いも持たずに見送ることに。

そして、成人式の当日の朝。せっかくの晴れ舞台なので、どうしても彼の姿が見たくなった私は、「せめて晴れ姿だけでも見たいから写真送って」とお願いしました。

するとしばらくして、彼から「無事に会場に着いたよ」というメッセージとともに、バッチリ決まったスーツ姿の写真が送られてきました。彼のカッコいい姿に喜んだのも束の間、私はその写真の背景にある大きな違和感に気がついてしまったのです。