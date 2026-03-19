FRUITS ZIPPER×クレイツのコラボ誕生♡推しカラーで楽しむコードレスヘアアイロン

ヘアアイロンブランドで知られるクレイツから、次世代セルフスタイリングライン「9012（キューゼロイチニ）」と人気アイドルグループFRUITS ZIPPERのコラボレーションアイテムが登場します。持ち運びにも便利なコードレスストレートアイロンに、メンバーカラーを取り入れた特別グッズをセットにした限定商品。2026年3月15日（日）よりクレイツ公式オンラインショップで予約販売がスタートし、アイドルファンや美容好きの間で注目を集めています♡

FRUITS ZIPPER×クレイツの限定コラボ

クレイツは長年、美容師やヘアメイクアップアーティストから支持されてきたヘアアイロンブランド。

ステージや撮影など、数多くのアイドルの現場を支えてきたプロクオリティの技術力が魅力です。

今回コラボするFRUITS ZIPPERは「NEW KAWAII」をコンセプトに、自分らしさや自由な価値観を発信する人気アイドルグループ。

軽やかで持ち運びやすい「9012 イオンコードレス ストレートアイロン」の機能性と、FRUITS ZIPPERのポップでキュートな世界観が融合し、特別なコラボレーションセットが誕生しました。

クレイツ公式YouTubeチャンネルでは、FRUITS ZIPPERが出演するプロモーションムービーやコメント動画、撮影メイキングを2026年3月16日（月）より順次公開。

“はっぴーなわたし、360度カワイイ。”をテーマに、ツヤのあるヘアスタイルに変身する姿が楽しめます♪

FAS夏限定コスメ♡ひんやり発酵ケアでくすみ知らずの透明肌へ

コラボ限定ヘアアイロンセット

【FRUITS ZIPPERコラボ限定セット】9012 イオンコードレス ストレートアイロン

価格：13,200円（税込）

コンパクトなサイズながらプロ級のスタイリングが叶うコードレスヘアアイロン。ポーチにすっきり収まるサイズで、外出先やライブ遠征、推し活のシーンでもサッと使えるのが魅力です。

さらに、メンバーカラーをイメージしたシリコンカバーやヘアクリップには、それぞれのキャラクターと名前をプリント。

ロゴ入りポーチにはアイロン本体とグッズをまとめて収納でき、コラボならではの特別感を楽しめます。

発売日：2026年3月15日（日）

種類：全7種（仲川瑠夏セット／真中まなセット／櫻井優衣セット／鎮西寿々歌セット／早瀬ノエルセット／松本かれんセット／月足天音セット）

内容：9012 イオンコードレス ストレートアイロン／シリコンカバー／ヘアクリップ／ポーチ

取扱店舗：クレイツ公式オンラインショップ／アソビモール／全国の小売店にて順次発売予定

ノベルティ＆予約キャンペーン

クレイツ公式オンラインショップまたは全国の小売店で購入すると、撮影時のFRUITS ZIPPERオフショットを使用した「限定トレーディングカード」をプレゼント。

また、クレイツ公式オンラインショップでは先行予約キャンペーンを開催。

2026年4月13日（月）23:59までの先行予約期間中に購入した方の中から抽選で7名に「オリジナルポストカード（FRUITS ZIPPERメンバー全員の直筆サイン入り）」がプレゼントされます。

さらに本コラボは、クレイツがプラチナパートナーを務める「CREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION 2026 Supported by TGC」のクレイツステージおよびブースで一般初公開予定です。

※ノベルティは数量限定のため、無くなり次第終了となります。

推しカラーで楽しむヘアスタイリング

FRUITS ZIPPERのメンバーカラーを取り入れた限定ヘアアイロンは、推し活気分を盛り上げてくれる特別なアイテム。

持ち運びしやすいコードレス仕様で、外出先でも簡単にスタイリングできるのが魅力です。

かわいさと機能性を兼ね備えたコラボセットで、“360度カワイイ”ヘアを楽しんでみてはいかがでしょうか♡推しカラーを選ぶ楽しさも、このコラボならではです♪