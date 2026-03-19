オリ宮城大弥の妹・宮城弥生、WBCの観戦チケットは「もしかしたら、お兄ちゃんの給料から…」
オリックス・バファローズの宮城大弥投手（24）の妹で俳優の宮城弥生（20）が17日放送の日本テレビ系バラエティ『踊る!さんま御殿!!』（毎週火曜 後8：00）に出演。兄・大弥投手もメンバーとして出場していたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で日本代表は惜しくも15日の準々決勝で敗退したが、同大会での観戦チケットについて言及する場面があった。
【写真】兄・大弥投手の侍ジャパンユニフォーム姿を披露した宮城弥生
この日は「実は部活でスゴかった有名人SP」と題し、「バドミントン部代表」として出演した宮城のほか、高島礼子（バトントワリング部）、つるの剛士（吹奏楽部）、あばれる君（山岳部）、“シン・山の神”こと青学大4年の黒田朝日（陸上部）らが出演した。
同番組に初登場した宮城は、MCの明石家さんまに「初めまして」とあいさつ。続けてさんまから「お兄さんは今、（WBCを）やってはるんやもんな。見に行くの？」と質問されると、「日本の試合は（見に行く）」と回答。
「家族席があるのか？」と聞かれると「もしかしたら、お兄ちゃんの給料からチケット代は引かれるとは思うんですけど…」と返答。「俺も連れていってくれって言ったら、連れていってもらえるんだ？」と言われると「はい！お兄ちゃんに…。私の代わりに」と満面の笑みで返答。共演者らから「大丈夫？無理してない？」と気づかう声が上がると、さんまは「おじいちゃん外すとかやな…」と“提案”し、スタジオ一同は爆笑していた。
【写真】兄・大弥投手の侍ジャパンユニフォーム姿を披露した宮城弥生
この日は「実は部活でスゴかった有名人SP」と題し、「バドミントン部代表」として出演した宮城のほか、高島礼子（バトントワリング部）、つるの剛士（吹奏楽部）、あばれる君（山岳部）、“シン・山の神”こと青学大4年の黒田朝日（陸上部）らが出演した。
「家族席があるのか？」と聞かれると「もしかしたら、お兄ちゃんの給料からチケット代は引かれるとは思うんですけど…」と返答。「俺も連れていってくれって言ったら、連れていってもらえるんだ？」と言われると「はい！お兄ちゃんに…。私の代わりに」と満面の笑みで返答。共演者らから「大丈夫？無理してない？」と気づかう声が上がると、さんまは「おじいちゃん外すとかやな…」と“提案”し、スタジオ一同は爆笑していた。