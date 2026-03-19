【雨のち春の陽気】

朝まで雨のところが多いですが、天気は回復傾向です。だんだん日差しが届くでしょう。関東も晴れ間がありますが、関東南部は千葉県を中心にやや雲がとれにくい見通しです。また、北陸は雨が降ったり止んだりが続き、北海道は次第に雪が降り出しそうです。北海道の日本海側は風の強まるところもあるでしょう。

【春本番の陽気】

朝は今年一番の暖かさになっているところが多くなっていますが、日中も春の陽気でしょう。ただ、北日本はあまり気温が上がらない予想です。次第に北風も強まり、朝よりも夜の方が寒くなりそうです。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ：6℃ 釧路 ：4℃

青森 ：10℃ 盛岡 ：11℃

仙台 ：15℃ 新潟 ：12℃

長野 ：14℃ 金沢 ：13℃

名古屋：18℃ 東京 ：19℃

大阪 ：16℃ 岡山 ：18℃

広島 ：17℃ 松江 ：14℃

高知 ：20℃ 福岡 ：16℃

鹿児島：20℃ 那覇 ：24℃

【3連休初日は北日本でやや荒天】

3連休は雲が多めの日もありますが、暖かさが続きそうです。北日本は初日の20日（金・春分の日）は、午後は雪や風が強まってやや荒れた天気となるおそれがあります。また、初日は関東も夕方からにわか雨の可能性があります。空模様の変化にお気をつけください。