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【雨のち春の陽気】
朝まで雨のところが多いですが、天気は回復傾向です。だんだん日差しが届くでしょう。関東も晴れ間がありますが、関東南部は千葉県を中心にやや雲がとれにくい見通しです。また、北陸は雨が降ったり止んだりが続き、北海道は次第に雪が降り出しそうです。北海道の日本海側は風の強まるところもあるでしょう。

【春本番の陽気】
朝は今年一番の暖かさになっているところが多くなっていますが、日中も春の陽気でしょう。ただ、北日本はあまり気温が上がらない予想です。次第に北風も強まり、朝よりも夜の方が寒くなりそうです。

【きょうの各地の予想最高気温】
札幌　：6℃　釧路　：4℃
青森　：10℃　盛岡　：11℃
仙台　：15℃　新潟　：12℃
長野　：14℃　金沢　：13℃
名古屋：18℃　東京　：19℃
大阪　：16℃　岡山　：18℃
広島　：17℃　松江　：14℃
高知　：20℃　福岡　：16℃
鹿児島：20℃　那覇　：24℃

【3連休初日は北日本でやや荒天】
3連休は雲が多めの日もありますが、暖かさが続きそうです。北日本は初日の20日（金・春分の日）は、午後は雪や風が強まってやや荒れた天気となるおそれがあります。また、初日は関東も夕方からにわか雨の可能性があります。空模様の変化にお気をつけください。