「ヘレナ ルビンスタイン」のエイジングケアから「糖化」に着目した新作クリーム

「ヘレナ ルビンスタイン（HELENA RUBINSTEIN）」が、エイジングケアライン「リプラスティ ライン」から、新作クリーム「リプラスティ GR リペア デイ クリーム」（15mL 2万5080円、50mL 6万6880円、100mL 10万7140円）を4月3日に発売する。

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リプラスティは、2008年にスイスの先進美容機関ラクリニック・モントルーとのパートナーシップによって誕生したエイジングケアシリーズ。独自の整肌成分「プロキシレン」を高濃度で配合したアイコンクリーム「リプラスティ R.C. クリーム」をはじめ、目元用美容液や日やけ止めクリームなどをラインナップしている。

リプラスティ GR リペア デイ クリームは、コラーゲンを硬く、脆く変質させるという「糖化」に着目。フォーミュラには、新成分グリコリバースを配合。蓄積したダメージ働きかけ、老化したたんぱく質の連鎖を断ち切る。このほか、ナイアシンアミドに加え、炎症メカニズムに着目したマデカッソシド、整肌成分のタスマノール、コラーゲン生成にアプローチするプロキシレンをブレンド。日中、糖化の影響を受けにくい肌環境へ導き、内側からあふれる肌ハリ力と輝きを叶える。

「ブリーザブルバンデージテクスチャー」を新開発。ベールのようになめらかに肌に密着しながら、呼吸を妨げない軽やかさを実現した。​香りは、フリージアやロータスのみずみずしさから始まり、ジャスミンローズやイランイランの優雅な華やぎが調和。ホワイトムスクやサンダルウッドで締めくくる「フレッシュフローラル」に仕上げた。