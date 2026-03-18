「イヴ・サンローラン・ボーテ（Yves Saint Laurent Beauté）」（以下、YSL）が、「YSL ラブヌード リップスティック」の魅力を発信するポップアップイベント「YSL LOVENODE HOTEL TOKYO SECRET CHECK-IN」を東京・表参道で開催する。会期は4月3日から5日まで。

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同イベントは、4月3日に発売するリップシリーズ「YSL ラブヌード」の誕生を記念して行うもの。"秘密のホテル”をコンセプトに、新シリーズの世界観を堪能できる空間とコンテンツを用意する。

会場は、DJブースを設置した1階「RECEPTION」、2階はYSL ラブヌード リップスティックの"ふわじゅわ”体験を各ブースで楽しめる「LOBBY GAME」、3階は新リップスティックのほか、YSLのアイコンリップやフレグランスを自由に試せる「GUEST ROOM」を展開する。入場後はレセプションでチェックインを済ませ、自分だけのルームキーを受け取りスタートする。

さらに、ボリュームアップした印象のメイクアップを叶える「YSL ラブシャイン グロスプランパー」、艶めく仕上がりが魅力のリップスティックシリーズ「YSL ラブシャイン」、ふんわり発色と質感をまとう「YSL メイクミーブラッシュ パウダー」、フルーティフローラルな香りの新フレグランス「リブレ オーデパルファム ベリークラッシュ」、ラベンダーとオレンジブロッサムの香りが溶け合う人気フレグランス「リブレ オーデパルファム」の特別なスペースを構える。

イベント期間中、会場内でYSL商品2品以上を含む、1万3000円以上の購入者には「YSL オリジナル ヘアコーム」（なくなり次第終了）をプレゼントする。

4月3日発売のYSL ラブヌード リップスティックは、独自の水分・ブラーテクノロジーを搭載。洗練されたミュートニュアンスを採用し、"ふわっとぼかし、じゅわっとにじむ”新感覚のリップスティックだ。

◾️YSL LOVENODE HOTEL TOKYO SECRET CHECK-IN

会期：2026年4月3日（金）〜4月5日（日）

時間：10:30〜20:45（最終入場20:30）

会場：クレインズ6142

所在地：東京都渋谷区神宮前6丁目14-2

入場料：無料

※コンテンツ体験は事前予約優先。詳細は、イベント特設サイトを要確認

◾️イヴ・サンローラン・ボーテ：公式オンラインブティック