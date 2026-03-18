本音がバレバレ。男性の「本命LINE」に見られる特徴３つ
気になる男性からLINEが来ると、「これって単なる連絡？それとも脈あり？」と悩むこともあるはず。そこで今回は、男性の「本命LINE」に見られる特徴を紹介します。これを知っておくと、彼の本音はあなたにバレバレです。
丁寧な言葉遣いと素早い返信
男性は気になる女性には良い印象を与えたいもの。そのため、普段友達に送るようなタメ口ではなく、丁寧な言葉遣いになる傾向があります。「そうだよ」「了解」といった一言返事ではなく、少し長めの文章を打つことが多いんです。また、好きな女性からのメッセージにはとにかく早く返信しようとするでしょう。
質問が多く会話を続けようとする姿勢がある
恋に落ちた男性は好きな女性との会話を少しでも長く続けたいと思っているもの。そのため、「〇〇さんはどう思う？」「週末何してた？」など質問をする頻度が高い傾向があります。中でも、あなたの好みや趣味、価値観について聞いてくるのは、あなたに恋心を抱いているゆえに、あなたのことをもっと理解したいと考えている証拠でしょう。
プライベートな話題が増える
男性が自分のプライベートについて話すのは「もっと自分を知ってほしい」という気持ちの表れ。「今日〇〇を食べたよ」「仕事でこんなことがあって」「最近これにハマってて」など、日常の小さな出来事を共有してくるなら、本命サインの可能性大です。特に家族や親友の話題などは信頼している相手にしか話さない内容なので、そういう話題を送ってくるなら確実でしょう。
LINEから男性の本音を完全に見抜くのは難しいこともありますが、今回紹介した特徴が重なっていれば、好意を持たれている可能性は高いということ。ぜひ素敵な恋のきっかけになるよう、彼とのLINE交流を楽しんでくださいね。
🌼脈なしということ。男性がLINEで見せる「社交辞令的な行動」