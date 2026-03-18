神保町に「週刊少年ジャンプ」の世界観を身近に感じられる空間誕生　約400点のオリジナルグッズを販売

集英社が、創業100周年の記念事業の1つとして、3月19日に新装開店する三省堂書店 神田神保町本店の4階に「THE ジャンプショップ 神保町」をオープンする。

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「THE ジャンプショップ 神保町」は、「週刊少年ジャンプ」の世界観を身近に感じられる空間に設計。「週刊少年ジャンプ」本誌に使用されている更紙の一種「せんか紙」の色を意識したデザインを採用したほか、「ジャンプ」を想起させるオブジェや装飾を取り入れた。

店内では、「せんか紙」の色をモチーフにした自由帳（2750円）や、「週刊少年ジャンプ」本誌がピッタリ入るサイズのPVCバッグ（5500円）などを用意。そのほか、神保町の老舗中華料理店「新世界菜館」と「ONE PIECE」がコラボしたTシャツ（8250円）や、京扇子の老舗 白竹堂と「THE ジャンプショップ」がコラボした「ＮＡＲＵＴＯ−ナルト−」の扇子（1万3200円）、「週刊少年ジャンプ」の柱風デザインのせんか紙カラーの付箋（1760円）など約400点のオリジナルグッズを販売する。

なお、3月19日から4月19日までは混雑緩和のため入店予約制となる。電子チケットは、「ジャンプ NAVI」アプリで発行する。

◾️THE ジャンプショップ 神保町

オープン日：2026年3月19日（木）

所在地：東京都千代田区神田神保町 1-1 三省堂書店 神田神保町本店 4 階

営業時間：10:00〜20:00