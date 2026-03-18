ゾゾタウンが「家庭科のドラゴン」とコラボ　キャラクターを刺繍した100着限定のスカジャンを発売

「ゾゾタウン（ZOZOTOWN）」が、小学生向けの裁縫箱で人気を集めた「家庭科のドラゴン」とコラボレーションしたアイテムを3月19日に発売する。ゾゾタウン限定で取り扱う。販売期間は3月19日12時から4月6日23時59分まで。

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「家庭科のドラゴン」は、2001年から小学生向けの裁縫箱のパッケージに描かれている、サンワードがデザインしたオリジナルキャラクター。同キャラクターが誕生から25周年ということを踏まえ、コラボが実現した。

アイテムは、ドラゴンと青い炎のグラフィックを取り入れたバケットハット（5500円）やタイダイ風エプロン（7700円）、ナップザック（6600円）、ダメージ加工Tシャツ（2色、各6600円）、タイダイ風加工Tシャツ（6600円）ラグラン長袖Tシャツ（2色、各7700円）をラインナップ。これに加え、初代ドラゴンである「ルール・レジェ（LOURD LEGER）」を背面に刺繍であしらったスカジャン（4万9500円）を100点限定で抽選販売する。

抽選の応募期間は販売期間と同様で、結果については4月8日頃に応募者にメールで知らせるという。商品の納期は、4月下旬から7月下旬までを予定している。

◾️ゾゾタウン：公式オンラインストア