彼女なしじゃ生きていけない！プライド高い男性を手なずける「コツ」
好きな男性がプライド高めのタイプだと、どう接すれば良いのか迷うところ。強気な態度に振り回されたり、言葉遣いに神経を使ったりすることもあるでしょう。そこで今回は、そんなプライド高い男性を手なずける「コツ」を紹介します。
承認欲求を満たして男性の自信を育てる
プライド高めの男性は承認欲求が人一倍強いもの。なので、男性が見せる良い一面をしっかり見つけて、具体的に褒めてあげましょう。ただし、過剰すぎると男性の性格によってはかえって上から目線で扱われるリスクもあるので、それを回避するためにも、あくまで自然な会話の中で褒めることを意識すべきです。
賢く反論して対等な関係を築く
プライド高めの男性は否定されることを苦手とします。意見を述べた時には、まず「なるほど、そういう考え方もあるね」と受け止める姿勢を見せましょう。その上で、別の視点があれば「私はこう思うんだけど、どう思う？」と提案するように反論するのがコツ。完全否定ではなく、彼の意見も尊重しながら自分の考えを伝える姿勢が対等な関係構築には欠かせません。
自分の時間や興味を大切にする姿勢を貫く
プライドの高い男性は、女性の方が“当たり前”に自分に合わせてくれると考えがち。ですが、「今日は友達と約束があるの」と自分の時間や興味を大切にする姿勢を貫きましょう。自分らしさを大切にすることで、男性にとってあなたの立ち位置は“特別なもの”であり続けられます。
プライド高めの男性とうまく付き合うには、男性のことを尊重しながらも自分自身も大切にするバランス感覚が大切。ぜひ今回紹介したコツを実践して、互いを認め合う関係を育てていきましょうね。
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