あなたに答えを急かさない。男性の本命サインは“待つ姿勢”に出る
恋愛では「早く答えを出して」と迫られる場面もあるでしょう。でも、男性の本命サインは“その逆”に出ることがあるのです。実は本気の男性ほど、女性のタイミングを尊重します。
決断を押しつけない
付き合うかどうか、会うタイミング、関係の進め方。こうしたことを一方的に男性が決めないのは、女性の気持ちを尊重しているから。男性は本命相手には、基本的に結論を急がせません。
女性の状況を理解しようと努める
男性が女性の仕事や生活の事情を考えて女性の答えを待てるのは、本気だからこそです。本命相手には、自分の思いや都合だけを優先しません。
待つ時間を不機嫌にしない
男性が本命女性のことを待っている間にプレッシャーをかけたり、不機嫌になったりしないのは、関係を壊したくないから。余裕を持って向き合おうとします。
本気の恋は、誰かが急かさなくても進むもの。決断を押しつけず、状況を理解し、穏やかに待つといった姿勢が男性にあるなら、その男性はあなたを大切に想っているはずです。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼「ちゃんと話そう」その一言に隠れた男性の“本命サイン”とは