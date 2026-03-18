「バレたあとが本番…」不倫発覚後に男性が見せる行動パターン
不倫が発覚した直後は、誰でも動揺するもの。ただ、本当の意味で状況が見えてくるのはその“あと”。時間が少し経ったとき、男性がどんな行動を取るかで関係の方向は大きく変わるものです。そんな不倫発覚後の男性には、いくつかの典型的な行動パターンがあります。
必死に関係修復を試みる
発覚後すぐに謝罪し、家庭を守ろうとするパターンです。連絡先を消す、行動をオープンにするなど、具体的な行動で信頼回復を図ろうとします。ただし、この行動が一時的なものなのか、継続するのかが重要なポイントになります。
時間の経過とともに“過去のこと”にする
最初は謝罪していても、時間が経つと少しずつ態度が変わっていくパターンも。「もう終わったことだろう」と問題を過去の話にしようとする。ここで温度差が生まれ、夫婦関係がさらに難しくなることもあります。
問題から距離を取ろうとする
話し合いを避ける、家庭での会話が減るなど、問題から距離を取ろうとするパターンもあります。責任をどう受け止めるかよりも、とにかく目先の日常を元に戻そうとする行動。その結果、夫婦の間に見えない壁が生まれることもあります。
不倫発覚後の数週間から数ヶ月は、関係の方向を決める大事な時間。言葉よりも行動、そしてその“継続”。どんな態度が続くのかを冷静に見ることが、今後の夫婦関係を考える材料になります。 ※画像は生成AIで作成しています
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