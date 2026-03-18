「汗をかけば痩せる」は本当？ダイエットで誤解されがちな“発汗”の正体
ダイエットを始めると、「とにかく汗をかけば脂肪が燃える」と考える人は少なくありません。ランニングやホットヨガ、サウナなど、汗をたくさんかく活動を取り入れている人も少なくないでしょう。確かに運動で汗をかくと「体が軽くなった」「痩せた気がする」と感じやすいもの。ただ、発汗そのものが脂肪燃焼を意味するわけではありません。ダイエットを続けていくためには、汗の仕組みと体重の変化を正しく理解しておくことが大切です。
汗の役割は“体温調節”
私たちの体は、体温が上がると汗を出して体を冷やそうとします。これは体温を一定に保つための自然な働きで、運動をしたときだけでなく、暑い環境にいるときや緊張したときにも起こります。
体重が減るのは水分が抜けているため
運動やサウナのあとに体重計に乗ると、体重が減っていることがあります。これを「脂肪が減った」と感じてしまう人もいますが、実際には汗として水分が体から出ただけというケースがほとんどです。
水分は補給すれば元に戻るため、体脂肪が減ったわけではありません。そのため「汗をたくさんかいたから痩せた」と思い込んでしまうと、ダイエットの本質を見失いやすくなります。
ダイエットで大切なのは運動や食事のバランスを整えること
もちろん運動は健康や体型づくりに役立つ習慣。ただ、ダイエットの結果を左右するのは運動してかいた汗の量ではなく、日々のエネルギー収支や生活習慣の積み重ねです。
発汗量にこだわるよりも、無理なく続けられる運動や食事のバランスを整えることの方が、体の変化にはつながりやすいもの。「運動して汗をかいたかどうか」ではなく、「続けられる運動習慣かどうか」の視点を持つことが、大人世代のダイエットには不可欠なのです。＜取材・文：beauty news tokyo編集部 監修：KEI（パーソナルトレーナー）＞ ※画像は生成AIで作成しています
🌼「運動すれば痩せる」は本当？ダイエットで誤解しがち“消費カロリーの現実”とは