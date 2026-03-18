今っぽ大人コーデのキーワードは“ゆるシルエット”。2026春ファッションの正解は？
春が近づくと、店頭や雑誌でも新しいトレンドが気になり始めます。ただ、「流行をそのまま取り入れるのは少し勇気がいる」と感じている大人世代も少なくないでしょう。実は2026春のファッションは、派手なデザインよりも“軽やかさ”や“自然な抜け感”がキーワード。特別なアイテムを買い足さなくても、コーディネートのシルエットを少し整えるだけで今っぽい印象に近づけます。
2026春ファッションは「軽やかなシルエット」が主流
ここ数年のトレンドは、体にぴったり沿うラインよりも、少し余裕を持たせたシルエットへと移り変わっています。2026春もこの流れは続き、肩や身幅にゆとりを持たせた“リラックスシルエット”が主流になりそうです。
ただし、大人世代の場合はオーバーサイズを選びすぎると、全体がぼんやりして見えることも。今っぽく見えるコーデは、ゆるさの中にもバランスがあるのが特徴です。例えば、少し肩の落ちたジャケットやシャツを取り入れるだけでも、全体の雰囲気がぐっと軽やかになります。体にフィットしすぎないラインを選ぶことで、コーディネート全体を柔らかい印象に整えましょう。
大人コーデは「ゆるさのバランス」がポイント
今っぽい人の着こなしを見ていると、共通しているのが“ゆるさのバランス”。全身をオーバーサイズにするのではなく、どこか一か所に余裕を作ることで、自然な抜け感を演出しています。
例えば、少しゆとりのあるジャケットにストレートパンツを合わせたり、ゆるめのシャツにデニムを合わせたりと、トップスかボトムのどちらかに余裕を持たせるスタイリングです。こうしたバランスを意識するだけで、きちんと感を保ちながらも今っぽい雰囲気を作ることができます。
春コーデは「シルエット更新」で印象が変わる
春コーデを今っぽく見せたいなら、まず見直したいのがトップスのサイズ感。体にぴったりしたジャケットやシャツよりも、少しゆとりのあるデザインを選ぶと、全体のバランスが軽やかに整います。
また、パンツやスカートは極端に細いラインよりも、ストレートやややワイドのシルエットを選ぶと、トップスとのバランスが取りやすくなります。シルエットを少し変えるだけでも、着慣れた服が新鮮に見えることは少なくありません。
2026春のファッションは“軽やかなバランス”を意識することがポイント。シルエットを少し見直すだけでも、コーディネートの印象は大きく変わります。手持ちの服でも取り入れやすい変化なので、まずはトップスやボトムのラインから、春らしい抜け感を意識してみてはいかがでしょうか。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事の内容は、スタイリストによるコーディネートやファッション理論に関する一般的な知見をもとに、編集部が構成しています
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