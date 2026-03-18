横から見た腰のラインが変わる。１日１分“ねじるだけ”でくびれ印象を引き出す簡単エクササイズ

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痩せていないわけではないのに、なぜか腰まわりだけ重たく見える。そんな大人世代の悩みは、脂肪よりも“体幹の硬さ”が原因かもしれません。そこで取り入れたいのが、ヨガの基本ポーズ【アルダ・マッチェンドラ・アーサナ】の軽減法。体をゆっくりねじりながら背骨と腹まわりを整え、眠りがちな体幹を目覚めさせることで、横から見たシルエットの印象をすっきり整えていきます。

【STEP１】姿勢を整える




あぐらの姿勢で座り、背骨をまっすぐ上へ伸ばします。骨盤を軽く立て、左右のウエストが同じ長さになるよう意識。右太ももの上に左手を置き、まずは体の軸を安定させます。

【STEP２】ゆっくりねじる




息を吐きながら、上半身を右方向へゆっくりねじります。腰→お腹→胸→肩の順に、下から順番に回していくイメージ。背骨を伸ばしたまま行うのがポイントです。

【STEP３】戻る




ねじり終えたら一度息を吸い、吐きながらゆっくり元の姿勢へ戻します。反対側も同じように行い、左右それぞれ３回を目安に行いましょう。

▶ 効かせるコツ


「深くねじる」より「背骨を長く保つ」ことを優先しましょう。肩が上がらないようにし、目線は正面のまま行うのがポイントです。呼吸を止めずにゆっくり行うことで、腹斜筋や体幹の筋肉が自然と働きやすくなります。

背骨の動きが戻ると、横から見たシルエットも自然と変わります。まずは１日１セット、無理のない範囲で習慣にしてみてください。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞　※画像は生成AIで作成しています　※本記事の内容はヨガインストラクター、パーソナルトレーナーなどの一般的な知見をもとに編集部が構成しています

🌼横から見たお腹の印象が変わる。縮こまった体側を伸ばす簡単「くびれケア」エクササイズ