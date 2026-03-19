17日（火）、V.LEAGUE MEN（Vリーグ男子 東地区）のレーヴィス栃木が29日（日）に星の杜中学校・高等学校で公開練習を行うことをクラブ公式SNSで発表した。

R栃木は、東地区レギュラーシーズン2位以上を確定させ、4月11日(土)から開幕する 2025-26 V.LEAGUE MENプレーオフ進出が決定している。また、足利市を拠点に活動するR栃木は、栃木県初のVリーグチームとして2024-25シーズンから参入し、わずか2年目でのプレーオフ進出となり活躍が期待される。

公開練習は29日の14:30～15:30まで。星の杜中学校・高等学校（〒321-3233 栃木県宇都宮市上籠谷町３７７６）で行われる。練習内容は紅白戦で、参加費は無料（先着100名）となっている。

当日の流れは、14:00からが駐車場の駐車可能時間で14:15に会場。14:30から紅白戦が始まり、15:30に終了予定。申し込み方法は、18日（水）12:00から申し込み開始で、クラブ公式Xの投稿内にあるURLから公開練習の観覧申し込みフォーム（Googleフォーム）に移行することができる。

当日、選手との交流時間はなく、差し入れブースが設けられる（差し入れを渡す選手の名前、自身の名前の記載必須）。また、室内履きが持ち込み必須となる。

なお、18日（水）にクラブ公式SNSからR栃木の架谷也斗がコーチ資格更新のため、当日の公開練習に欠席することを発表している。

