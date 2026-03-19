「史上最大の危機」ガソリン平均小売価格は１９０．８円に

ホルムズ海峡“封鎖”により混乱が続く石油情勢。全国のガソリン平均小売価格は先週の発表より２９円値上がりして、レギュラー１リットルあたり１９０．８円となり、史上最高値を記録しました（３月１６日時点 資源エネルギー庁発表）。

【写真を見る】第一次オイルショック時の「トイレットペーパー買占め騒動」の様子

過去に２度オイルショックを経験している日本ですが、今回の事態を「史上最大の危機」と見る専門家も。一方、当時とは大きく異なる事情もあるようです。

今私たちが直面している「石油危機」。過去を教訓にした３つの対策とは？未来の安心に向けて何ができるのか？ポスト石油戦略研究所・大場紀章代表に聞きました。

過去の石油危機では「わずか数％」現在は「２０％」

石油輸送の要衝・ホルムズ海峡が事実上“封鎖”され、ガソリン価格は史上最高値を記録。私たちの生活にも影響が出ていますが、日本は過去に２度同じような経験をしています。

１度目は１９７３年～７４年の「第一次オイルショック」です。第四次中東戦争の勃発でアラブ産油国が石油輸出を規制し、原油価格が３か月で４倍に。「紙が不足する」といった日用品への不安や噂が広がり、トイレットペーパーの買い占め騒動など大混乱が起こりました。

２度目は１９７８年～８２年の「第二次オイルショック」。イラン革命の影響で原油の生産量が激減し、価格高騰が長期化。経済停滞により多くの企業で労働者の解雇が相次ぎました。

この時、産油国の禁輸・生産停止で減少した石油流通はわずか数％。ホルムズ海峡“封鎖”で世界流通の２０％がストップしている現在の方が、はるかに影響が大きいと言えます。

国単位で供給ストップ…北朝鮮では人口の５％が犠牲に？

国単位で石油供給が止まったのは過去に３例（ポスト石油戦略研究所・大場紀章氏）。

１９９１年、ソ連からほぼ全量を調達していた北朝鮮とキューバへの供給が、ソ連崩壊によりストップしました。北朝鮮は暖房などを我慢して石油消費を５割減らしたものの、人口の５％が犠牲になったとも言われています。一方、キューバは道路を畑に変えるなど自給自足を進め、石油消費を８割減らしました。

また、石油の８割を米国からの輸入に頼っていた日本は１９４１年、いわゆる“ＡＢＣＤ包囲網”により供給が停止され、太平洋戦争へと突入します。

危機対策①「迂回ルート」 サウジアラビアを西へ横断し紅海へ

大場氏が「史上最大」と見る今回の“石油危機”。日本は対策として「迂回ルート」「備蓄」「アメリカからの輸入」の３つを確保していると言います。

１つ目は「迂回ルート」の確保。例えば、サウジアラビアを横断する全長１２００ｋｍ（青森～山口に相当）のパイプラインを活用してペルシャ湾岸から西へ輸送し、ホルムズ海峡ではなく紅海からインド洋に抜けるルートがあります。

危機対策②「備蓄放出」 日本の備蓄量は２４８日分

２つ目が、国際協調での「備蓄」放出です。

第一次オイルショックを機に設立されたＩＥＡ（国際エネルギー機関）にはアメリカ・日本をはじめ３２か国が加盟していて、各国が石油を備蓄し危機時には協調放出するよう呼びかけます。

日本の備蓄量は、「国家備蓄１４６日分」「民間備蓄９６日分」「産油国共同備蓄６日分」です（資源エネルギー庁 １月末時点）。

危機対策③「アメリカからの輸入」 韓国・インドと取り合いに？

３つ目が「アメリカからの輸入」の確保。

１日の石油消費量３１７万バレルのうち、前述した「迂回ルート」「国家備蓄放出」でそれぞれ３３％をまかない、１０％～１５％は節約。不足分の約２０％をアメリカから購入するという方法です。

＜１日の消費量・３１７万バレル＞

▼３３％→迂回ルート

▼３３％→国家備蓄放出

▼１０％～１５％→節約で減らす

⇒残り約２０％→米国から購入（脱中東）

ＩＥＡ加盟国であるアメリカの石油備蓄は４億バレル（２０日分）。うち１．７億バレルを４か月かけて放出する計画で、１日あたり１４０万バレルとなる計算です。ホルムズ依存度の高い日本・韓国・インドなどの国々で取り合うことになると大場氏は見ています。

エネルギー安全保障かコストか…石油調達のジレンマ解消するには？

今後、中東情勢が落ち着いた場合、日本のエネルギー政策はどうあるべきなのか？

エネルギー安全保障の観点から見ると「脱中東」を進めるべきだが、他の選択肢として有力なアメリカ産原油は高い…石油調達にはこのジレンマがあります。

そこで必要となってくるのが「政策での誘導」。補助金や調達先の指定などです。

石油から天然ガスへ…ゲームチェンジで中東は今後も不安定？

一方、この先も中東は落ち着かない可能性があると大場氏は指摘。中東の覇権争いの中心が今後、石油から「天然ガス（ＬＮＧ）」へ移行するからだと言います。

中東の資源国のうち、石油埋蔵量の世界2位はサウジアラビアですが、天然ガス埋蔵量の世界2位はイラン、３位はカタールです（資源エネルギー庁 ２０１９年末）。

天然ガスは発電に使うエネルギーとして、石油に比べてコスト・環境面で優れていて拡大傾向にあり、このパワーバランスの変化が不安定要因になるかもしれません。

「脱・中東」から「脱・石油」へ…ＥＶ政策を考えるべき

こうした点を踏まえ、「脱・中東」には限界があるため、今後は「脱・石油」を目指すべきだと大場氏は指摘。

ガソリン・軽油で石油利用の５３％を占めている現状を考えると、エネルギー安全保障の観点から「ＥＶ政策」を考えるべきだと言います。

（2026年3月18日放送 MBSテレビ「よんチャンTV」より）