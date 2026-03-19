◇バスケットボール◆Ｂ２リーグ第２５節 愛媛オレンジバイキングス９７―９６ベルテックス静岡（１８日・静岡市中央体育館）

西地区最下位のベルテックス静岡は愛媛に接戦の末、９６―９７で敗れ、プレーオフ（ＰＯ）進出の可能性が消滅した。リーグ残り１３試合で、ワイルドカード（チャンピオンシップ進出追加枠）２位・鹿児島とのゲーム差が１４となり、ＰＯ出場圏内に入れなくなった。

ベルテが“終戦”を迎えた。２点リードの第４クオーター残り１・９秒に愛媛のシャキール・ハインズ（３２）の３点シュートがリングに吸い込まれた。ベルテの最後のオフェンスは不発に終わり、悔しい逆転負けを喫した。

執念は見せた。最大１２点リードされたが、ジワジワと追い上げた。９４―９４の残り７・５秒でＳＧサイモン拓海（２６）がフリースローを２本決めて勝利をつかみかけた。「フリースローは何も考えずに打った。最後に決められて、がっかりだった」と、うつむいた。

愛媛戦前日に、ＰＧ橋本竜馬（３７）が左腓（ひ）骨骨折で今季２度目のインジュアリー（故障離脱者）リスト入り。１６３センチの司令塔・ＰＧ山本愛哉（２２）や今季ここまで全試合出場していたＳＦ林翔太郎（３０）ら主力がコンディション不良でベンチを外れる中、残ったメンバーが死力を尽くしたが、最後の最後で白星が手元からこぼれた。

森高大ヘッドコーチ（３６）は「今季、中央体育館での最後の試合だったので勝ちたかったけど、選手はやるだけのことを出してくれた」と、健闘をたたえた。Ｂ２昇格３年目で初めてＰＯ進出を逃したことについては、「これで１００パーセント消えたけど、前から言っているように、プロとして目の前の試合に全力を尽くすだけです」と、話した。サイモンも「あと１３試合、全力を尽くす、とうメンタルでやっていきたい」と、自らに言い聞かせるようにつぶやいた。