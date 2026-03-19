WBCでは不振に終わってしまったものの、球界随一のバットコントロールを誇り、シーズンでの活躍が期待される近藤健介選手。身長173cmとプロ野球選手としては小柄な部類に入る彼が、なぜ圧倒的な成績を残し、球界トップクラスの選手として君臨し続けてこられたのか。

【全文公開】近藤健介が卒業文集に書いた『ぼくの夢』を画像で見る

ここでは、近藤健介の父・近藤義男氏による『世界一の侍選手の育ち方』（カンゼン）の一部を抜粋。近藤健介自身のターニングポイントや野球観、そして3人の娘を持つ「父親」としての教育論までを語ったインタビューを紹介する。



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ずっと変わらない思い「野球が好きで楽しい」

――高校は神奈川の名門・横浜高校へ。この選択も、人生の大きなターニングポイントだったと思います。選んだ理由は何だったのでしょうか。

近藤 「プロに行きたかった」というのが一番です。プロに行くのなら横浜高校。自分で選びました。

――当然、やっていける自信はありましたか。

近藤 自信というか、「横浜高校でやれなかったら、プロには行けない」。1年春から試合に出させてもらったんですけど、その年の秋に先輩の筒香（嘉智）さんが、横浜DeNAベイスターズからドラフト1位指名を受けました。筒香さんが1位で入れるのなら、自分も4位ぐらいでは行けそうだなとは思いました。

――自信を持っていなければ、そういう考えにはならないですよね。高校でも、「野球が楽しい」という気持ちは変わりませんでしたか。

近藤 そこは変わりません。高校に入ってみてから、甲子園に行きたい気持ちが湧いてきて、甲子園を目指してチームで戦っていく面白さを感じるようになりました。

――今も含めて、野球を嫌いになったり、やめたくなったりしたことはほぼないですか。

近藤 ないですね。

――そのマインドこそが近藤選手の原点であり、今も成長し続けている理由だと思うのですが、ご自身ではいかがですか。

近藤 そうですね。野球が好きで楽しいと思うのは、ずっと変わりません。もっと、上手くなりたい。プロに入ると試合が毎日あって、その中でいろいろな課題が出てきて、どういうアプローチで課題をクリアすればいいのか……と考えるのが好きですね。

「難しいから楽しい」「課題がなくなることはない」

――少年野球のときから楽しかった野球が、プロ野球選手になった今も楽しいというのは、本当にすごいことだと思います。「楽しくなければ続けていけない」という気持ちを、根本に持っていたりしますか。

近藤 その楽しさは、人によっていろいろあると思います。ぼく自身は、「今できないことをどうやってできるようにするか」を考えることが、一番の楽しさです。

――なるほど。「できる楽しさ」よりも「できない楽しさ」。

近藤 「難しいから楽しい」みたいな感じです。何か、簡単にできてしまうとつまらないじゃないですか。

――成功者の思考ですね。お父さんが似たようなことを言っていました。課題にぶつかったときに、それを解決する能力を養うのが数学だと（数学科の教員）。

近藤 わかります。ぼくは、すべての教科の中で数学が一番好きかもしれません。問題があって、答えがあって、そこにたどり着く方程式を探すのが好きでした。バッティングは、絶対的な答えがないですけど、常に課題があって、そこに向き合いながら取り組むのが楽しいです。

――課題がなくなったら、楽しくないかもしれませんね。

近藤 課題がなくなることはないんですけどね。

――そういう感覚は中学時代から持っていましたか。

近藤 ありましたね。周りから「できない」と思われていることができるようになったときは、やっぱり楽しかったですね。

――お父さんは、成長のキーワードに「向上心」と「好奇心」を挙げていました。

近藤 そうかもしれません。何でもトライしたいですし、「これでいいかな」と思うこともほとんどありません。

親の感覚ではなく、子ども自身の感覚を大事に

――今、近藤選手は3人の娘さんのお父さんでもありますよね。「父親」として、子育てで大事にしていることはありますか。

近藤 それこそできる限り、うちの両親にやってもらったことをやらせたいと思っています。自分たちの感覚で話すのではなくて、何でも子どもにやらせてみて、良いことも悪いことも、子ども自身で感じたことを大事にしてあげたいです。どうしても、答えを先に出したくなってしまうんですけど、極力気をつけるようにしています。

――実践できていますか？

近藤 まぁまぁ、できているほうだと思います。

――スポーツはやっているんですか。

近藤 水泳や体操をやっています。行けるときは、スイミングスクールにも体操にも行っています。

――ちょっとアドバイスしたくなりませんか？

近藤 それはないですね。自分たちで楽しそうにやっているので、それで十分です。ぼくのように、いろいろやりながら、本当にやりたいことを見つけてくれたらと思っています。

――素晴らしい考えですね。どこかで、お父さんの影響を受けていると思いますか。

近藤 それは考えますね。「自分が子どもの頃はこうしてもらったよな」と思うこともあります。ぼくが経験して良かったことは、子どもたちにも伝えていきたいです。

小学校の卒業文集に書いた夢

――今、小学生や中学生に戻れるとしたら、「こういうことをやっておきたかったな」と思うことはありますか。

近藤 十分にやり切りましたけど、大学に行ってみたかったですね。そこでいろいろな人脈ができて、交流も広がったと思うので。そういう人生も歩んでみたかったです。

――じつは、近藤選手の実家で、小学6年生のときの卒業文集を見せてもらいました。「夢はプロ野球選手になること」とはっきり書いていますね。その夢を実現させていることが、すごいことだと思います。

近藤 書いたことも覚えています。たしかに、すごいっすね。

――あと、修徳学園中時代の反省文も見つけました。作文用紙6ページ。どうやら、部室が汚いことを怒られたようです。

近藤 それは、全然覚えていません。常に反省文を書いていた気がするので（笑）。

今の夢は2000本安打

――本棚には野球ノートがいくつも並んでありました。今も書くことはありますか。

近藤 あります。バッティングは、自分の感覚がとても大事なんですけど、良かったときの感覚を書くようにしています。やっぱり、人間は覚えているようですぐに忘れてしまうので。感覚をどれだけ言語化して、文字に残せるか。中学のときから、そこは大事にするようにしていました。それもあって、素振りよりもボールを打つことのほうが好きでした。

――それは「打つ」という感覚があるからですか。

近藤 そうですね。バットにボールがどう当たったかが大事だと思っています。素振りだけでは、今の形が良かったのかどうかがわからないですね。

――今年8月で32歳になりますが、今の夢はなんですか。

近藤 2000本安打ですね。

――それをクリアしたら、また次の夢が出てきそうですね。

近藤 出てくると思います。2000本安打を達成してみないと、実際にはわからないことですけど。

自分が持っているもので勝負

――自分のプレーや数字に対して、心から満足することはあるのでしょうか。一度満足して、また次の課題が見つかる感じでしょうか。

近藤 個人的なことに関して、満足することはあまりないですね。チームが勝ったときや優勝したときは、満足感や達成感はありますけど。

――それは、個人に関しては「まだまだ」という感じですか。

近藤 「まだまだ」よりは、「ほかにもできることはあるよね」と常に考えています。だから、満足感はありません。野球を辞めるまで、この気持ちはずっと変わらないと思います。

――近藤選手の身長は173センチ。プロの中では小柄な部類に入りますが、その体格でここまで登りつめられた理由はどこにあると思いますか。

近藤 何ですかね、それこそ、向上心かもしれません。でも、「大きい人に負けたくない」と思ったこともないんですよね。不利だとも思っていません。

――大谷翔平選手を見ても……。

近藤 いや、そこは、「何かいいなぁ」とは思いますけど（笑）。「ぼくはぼく」というか、自分の技術を上げて、自分が持っているもので勝負をしていく。それは、子どもの頃からずっと思っていることです。

〈《WBCでは不振に終わったが…》「気持ちは十分に伝わってくる」稀代のヒットメーカー・近藤健介が卒業アルバムに記していた小学6年生時点での“将来の夢”とは〉へ続く

（近藤 義男）