〈大谷翔平を見ても「何かいいなぁと思うくらい…」身長173cmの近藤健介が球界トップクラスの選手になれた“すさまじい発想”〉から続く

球界を代表するヒットメーカーとして、侍ジャパンでも主軸を担った近藤健介選手。WBCでの活躍こそ叶わなかったが、ソフトバンクホークスファンは今シーズンも彼の躍動を信じて疑わないだろう。近藤健介はいかにして才能を開花させ、トップアスリートへと成長したのか。

【全文公開】近藤健介が卒業文集に書いた『ぼくの夢』を画像で見る

近藤選手の父親であり、自身も数学教員や中学軟式野球の指導者として活動してきた近藤義男氏は、幼少期の「その年代でしかできない体験」や、どんなレベルに行っても自分の立ち位置を見つける「自己肯定感」の重要性を語る。

ここでは同氏の著書『世界一の侍選手の育ち方』（カンゼン）の一部を抜粋。父の目から見た“わんぱく少年”の素顔について紹介する。



©文藝春秋

◆◆◆

全国レベルを体感できたNPBジュニア

2005年12月、福岡ドームで行われた「第1回NPB12球団ジュニアトーナメント」で、健介がいた千葉ロッテマリーンズジュニアは準優勝に輝いた。チーム結成当初は、郄山選手らがプレーしていた船橋市のホワイトビーストロングのメンバーがレギュラーを担い、健介はベンチからのスタートだった。それが、練習や試合を重ねていくうちに、スタメンに入り、本大会では中軸を任されるようになっていた。

小学6年生で、県内トップクラスが集まるチームでプレーし、さらに全国レベルを体感できたことは、その後の野球人生に大きな意味を持った。たまたま、健介が6年生のときに第1回大会が開かれたことも、幸運だったと言える。

NPBジュニアのおかげで、「上には上がいる」ことを、身をもって実感できた。

郄山選手のバッティングは当時から目を引いており、健介はまだそこまでのレベルには達していなかった。予選リーグの初戦で当たったのが福岡ソフトバンクホークスジュニアで、攻守で目立っていたのが正捕手の郄城俊人選手（元DeNAなど）である。肩に自信があった健介であっても、その強肩ぶりには刺激を受けていたようだ。

高いレベルに入ったときの順応力

一方で、親ながらに感心したのは、高いレベルに入ったときに、「ここではこういうことをやればいいのか」と理解して、順応する力を持っていることだ。

練習を重ねるたびに、自分の立ち位置を見つけて、そこで結果を残す。

小さい頃から友達が多かった強みかもしれないが、どの場所にいっても、物怖じすることなく自分の強みを出せるのも、健介の長所だったと思う。モジモジしたり、緊張したりするようなことは一切なかった。

これは、横浜高校に入っても、プロ野球の世界に進んでも感じることだ。そのレベルに足を踏み入れることによって、健介が持っていた能力がより引き伸ばされる実感があった。おそらくは、健介の中には「どのレベルでもそこに入ることができれば、おれはやっていける」という強い自己肯定感を持っていたのではないだろうか。

その年代でしかできない体験をしてきた

改めて、健介の少年時代を振り返ってみると、「その年代でしかできないことを体験できた」という言葉が、もっとも腑に落ちる。

幼少期から「わんぱく小僧」で、年上のお兄ちゃんたちにかわいがってもらいながら、元気いっぱいの日々を過ごした。小学生になってからは、年齢相応の悪さをして、私に目一杯怒られたこともあった。「あっちのほうから円盤が飛んできた」とわけのわからないウソをついて、その場をごまかそうとしたときには、思い切り突き飛ばしたこともある。

でも、そんなことは小学生であれば、「健全な成長過程」であり、そうやって物事の分別を覚えていけばいい。

ゴールデンエイジの話にもつながるが、幼少期には幼少期にしかできない体験がある。

家で体操をやっていたエピソードを紹介したが、中学生になってからやろうとしても、恐怖心が勝ってしまい、簡単に体は動かない。

「十分にやり切った」と迷いなく言える幼少期

健介は身長こそ大きくなかったが、同年代の子どもと比べると、体の力は秀でていた。そうなると、親としては先のレベルを見せたくなるが、私自身は「今、そのとき」を大事にしてきたつもりだ。階段を二段、三段と飛ばしていくのではなく、一段一段、しっかりと踏み上がっていく。

親の贔屓目もあるかもしれないが、その年代で大事だと思われていることは、体も心も経験できたように思う。変に大人びたところもなく、子どもらしい無邪気さがあり、何より友達が多かったのが親としては嬉しいことだった。

子育てをしている最中は毎日が慌ただしく、本当に大変なものだが、過ぎ去ってしまえば、一瞬のようにも感じる。その一瞬は今しかなく、「あのときにあれをやっておけば良かった」と後悔しても、時間は返ってこない。

近藤家の場合は、元気いっぱいな健介のおかげもあり、「もう十分にやり切った」と迷いなく言えるぐらいの幼少期をともに過ごすことができた。

卒業アルバムのタイトルは『ぼくの夢』

小学校の卒業アルバムを見返すと、健介は『ぼくの夢』というタイトルでプロ野球選手への想いを真っすぐに書き記している。一部を抜粋して紹介したい（原文ママ）。

「ぼくの将来の夢は、プロ野球選手になることです。四才のころからグローブやバットをにぎりました。休みの日には、家の前で父とキャッチボールをやっていました。やっているうちに野球はとても楽しいスポーツだと思うようになりました。それから小学校に入りました。その時は、父が野球をおしえている中学校につれていってもらい、いっしょにやらしてもらいました。

小学三年生の一月ごろにぼくは、泉谷メッツに入りました。それからは、土日の休みの日になるのが楽しみでした。春にやった緑区の大会で優勝しました。その時もらった金メダルは、すごく光って見ました。それからぼくたちは練習してどんどん強くなっていきました」

小学生らしい文章であるが、野球が好きな気持ちは十分に伝わってくる。

健介の野球人生を大きく切り拓くことになった“選択”

中学の進路を考え始めたのは、小学5年生に上がる頃だ。「プロになりたい」という健介の夢を実現できるチームはどこなのか。私は、中学軟式野球の組織運営にも関わっていたため、立場上硬式リーグへの入団は考えにくかった。そうなると、地元の中学校となるのだが、健介の運動能力や将来のことを考えると、満足できないのではないか……。

そこで候補に挙がったのが、東京の葛飾区にある私立修徳学園中（現修徳中）だ。全国大会に何度も出ている強豪で、小野寺信介先生という情熱あふれる若い指導者が監督を務めていた。部活動の最大の魅力は、毎日練習ができること。私立であれば、練習の時間的制約も少ない。

古くから懇意にしている相模原市立東林中の佐相眞澄先生（県相模原高監督など）に、「健介、修徳学園中を考えているんですけど」と相談すると、「おぉ、今度うちと練習試合をやるから、見学に来たら？」と教えてくれた。 修徳学園中は想像以上のすごさだった。大きな声でキビキビと動き、野球のレベルも高い。ここなら、健介も充実した3年間を送れるのではないか。この選択が、健介の野球人生を大きく切り拓くことになった。

（近藤 義男）