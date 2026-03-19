将来の選択を迫られる高校生の息子と、難病を抱えながら我が子を想う母。人生の岐路で揺れる親子の愛と絆を綴った映画『90メートル』（ノベライズ『90メートル』は文春文庫刊）。

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監督・脚本を手掛けた中川駿さんと、母親役を務めた菅野美穂さんとのW主演で、息子の藤村佑（たすく）役を演じた山時聡真さんによる、特別対談を公開します。

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――山時さんが今回演じられたのは、難病の母を抱え、将来の選択を迫られる高校生という役です。セリフではなく表情で気持ちを表す場面も多かったですが、演じていて特に難しく感じるところはありましたか。

山時 セリフがあるところないところ、全て難しかったのですが……。佑はこう思っている、ということを友達に打ち明けるシーンや、全体像を見渡して表現していくことが、難しかったです。表情や姿勢を、今回は特に意識して演じていました。

この役を演じる不安やプレッシャーもありましたが、佑とはほぼ同年代。僕も中高でバスケットボール部だったので、重なる部分も多かったです。自分がこの役をやるんだ、という覚悟をもって、割とすんなり役に入ることができました。

中川 実は、僕自身も中高でバスケ部でした。自分がリアリティをもって演出できて、撮影で技術的にもこだわれる部分が、バスケでした。佑が打ち込んでいた部活を、どうしても辞めざるを得なかった、と考えるとき、この設定は必然でしたね。

〈あらすじ〉

バスケットボール一筋だった藤村佑は、母・美咲が難病を患ったことで、高校2年のときにバスケ部を辞め、母の世話を優先せざるを得なくなる。ヘルパーの支援はあるものの、24時間体制ではないため、美咲のケアをしながら家事をこなす日々を送っていた。

進路を決める時期になり、東京の大学に進学したい気持ちはあるが、自分の夢や希望を諦めかけていたある日、担任の先生から自己推薦での受験を勧められる――。

――今回の映画は、中川監督による初めてのオリジナル脚本です。ご自身がお母さまを看取られた経験から、今回のテーマにつながったということですが、監督にとっては、いつかは向き合わなければならなかったテーマだったのでしょうか。

中川 大人になってからではありますが、病気になった母を介護し看取りました。自分は、母をリスペクトはしていましたが、きちんと素直に向き合って、感謝の気持ちを伝えられなかったんです。すごく素敵なお母さんだったのに……。その後悔、自分のなかの罪悪感を昇華する意味でも、いつか母と息子の物語をつくりたい、とずっと思っていました。

そんな中たまたま、難病のお母さんと高校生の息子さんを追ったドキュメンタリー番組に出会ったことが、きっかけでした。そのなかでのケアマネジャーさんの、「僕が家にいないといけない、という状況をなくすのが、私たちの仕事」という言葉が、心に残りました。

「介護の体制が整ったから、もう家も離れて自由に生きていいよ」、と言われて、自分だったら出来るのか、いや出来るとは思えない。そこがこの問題の核心だと思いました。番組のなかの母親と息子が、そのまま自分と母に重なって見えた。それまで点だったものが線になってきて、企画が立ち上がってきたという感じです。



撮影・文藝春秋写真部

なかがわしゅん〇1987年生まれ、石川県出身。自らが脚本・監督・編集した短編『カランコエの花』（2016）が、国内映画祭で13冠を受賞。23年、朝井リョウ氏の連作短編小説を原作とした『少女は卒業しない』で商業長編映画デビュー。25年に住野よる氏の小説『か「」く「」し「」ご「」と「』を映画化。その他の監督作品に『time』（14）、『尊く厳かな死』（15）、『UNIFORM』（18）などがある。

決め手は“お母さんとの会話”

――佑役はオーディションで選ばれました。

中川 いまお話しした経緯から、自分が出来なかったことを、佑に成し遂げてほしい、お母さんと向き合って気持ちを伝えることを、僕の代わりにやってもらいたい、そういう思いでした。

佑役のオーディションのとき、実際に「母親に電話する」という課題を出しました。そのとき、山ちゃんはお母さんにちゃんとリスペクトをもっているし、その気持ちが伝わるようなコミュニケーションをとっている。それが分かったので、今回、佑役を託しました。

――山時さんは電話でお母さんと、どんなことを話されたのですか。

山時 これは事前に監督と考えた質問なのですが、「仕事が前よりも順調になってきているけれど、それについてどう思う？」と聞きました。それに対して母は、「嬉しいし、謙虚に頑張ってほしい。でも離れていくのはちょっと寂しい」と言っていたのを、覚えています。

普段から母とは、よく話をします。今日あったことや、明日何するの、とか。次にやる仕事のことも、何でも知っている（笑）。でも真面目な話をするのはちょっと恥ずかしくもあって、普段は聞かないことだったので、母の気持ちを知ることができたのは、よかったです。

さんときそうま〇2005年生まれ、東京都出身。5歳から芸能活動をスタート。2016年に映画『ゆずの葉ゆれて』で俳優デビュー。2023年、宮崎駿監督のアニメ映画『君たちはどう生きるか』で主人公・眞人の声を担当。他の出演作にテレビドラマ『ちはやふる―めぐり―』（25）、映画『ラーゲリより愛を込めて』（22）、主演を務めた『蔵のある街』（25）などがある。TBS火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』が4月より放送開始。

――母親の美咲役を、菅野美穂さんが演じられました。難病を患うなかで、息子の未来を願うという、これもまた大変難しい役ですね。

中川 菅野さんは、ご自身で実際に子育てをしていて、思春期の子供と向き合っていらっしゃるので、母としてのリアリティはもちろんお持ちでした。さらに、病気が進行していくなかで、特殊な所作が求められる役でしたが、病気のこともご自身で深く研究されていて、医療監修者が改めて何か言う必要がないくらいの、素晴らしい完成度でした。

――菅野さんと共演されるなかで、特に印象に残っていることはありますか。

山時 撮影中は、あまり距離が近くなりすぎないように意識していました。でもある時、「介護をする人の気持ちになって、私の爪を切ってみてくれない？」と言われて、切らせていただいたんです。初めてのことだったので驚きましたが、菅野さんの優しさを感じました。

このとき、佑が普段お母さんとどういう関わり方をしているか、実感がわきました。脚本には書かれてないことですが、その後演じていくうえでも、とても貴重な体験でした。

――介護をするシーンについては、どのように準備をされましたか。

山時 撮影前に介護練習の時間を設けていただいたのですが、プロとは違う手つき、息子ならではの介護がどういうものか、深めていきました。あと監督から、介護を扱った漫画本を薦めていただいて、それを読んだりしました。

僕はいま、仕事をしていないときは自分の時間を自由に使うことができます。佑として、“お母さんのために使う時間”を過ごすという体験をして、普段の自分とは違う部分を感じました。

それから僕も中高でバスケ部に入っていたときは、試合に出ていたんです。でも長時間の仕事が入ったりすると、出たくても出られないことがあった。やりたいのにやれない、という佑の辛さには、共感しやすかったです。

描かれているのは、普遍的な世界

――佑が「家庭の事情」とだけ告げてバスケ部を辞めたことで、学校の友人たちと溝が出来てしまいましたが、あることをきっかけに徐々に関係が変化していきます。

山時 人との距離感によって、見せる自分が違う、という表現は難しかったです。普段の佑はどれなのか 根本の性格を見極めないといけない。ここはもう少しテンション低くてもいいのかなとか、もっと弾けてもいいのかもとか、一つのシーンごとに監督と相談して、考えながら進めていきました。

中川 脚本にすべてを書き込むのではなく、余白のままにしたところもあります。現場で偶然生まれるものを取り込みたいという意識もありますし、その年代が見て自然な芝居を引き出したい、という思いもありました。自分が高校生だったのは20年も前になるので、どうしても想像の世界になってしまう。リアルな年代に近いキャストたちに、自由に演じてもらいました。

――息子の未来を願うけれども、どうしようもなく寂しい母親の気持ち。ずっと母の元にいなくてもいい状況になったのに、どこか喜べない息子の気持ち。二人の葛藤が、表情からだけでも、ひしひしと伝わってきました。

中川 「難病」とか「介護」などの要素はありますが、大きく見ればこれは「母の子離れ」の話であるし、「子の母離れ」の話でもある。すごく普遍的なテーマなので、広くたくさんの方に共感していただけるのではないでしょうか。

主題歌は大森元貴さんが書き下ろしてくださいましたが、この「0.2mm」という楽曲は、かつての当たり前だった親子の日常に寄り添う、とても温かみのある内容になっています。映画にとって、非常にプラスの効果が加わっていると思いますね。

山時 ちょうど10代最後の時期に撮影をしていたのですが、自分は一人じゃないんだな、いろいろな人から優しさをもらって生きているんだな、ということを思いました。

今までもそうでしたし、これから先も一日一日を大切に、感謝しながら生きていく。そういう大人になりたいということを、この映画を通して改めて感じました。

――最後になりますが、今回中川監督は、ノベライズを発表されました。

中川 先ほども述べたように、観る人に想像の余地を残したくて、映画では意識的に情報量を少なくしています。あの時、彼や彼女は何を想い、何を考えていたのか。そんな内に秘めた心情が、ノベライズ版では書かれているので、是非、映画と小説を併せてお楽しみいただけたらと思います。

山時 僕もいただいてすぐ、一気に読みました。オリジナル脚本だったので、自分が言ったアドリブのセリフがそのまま書かれていたことが嬉しかったです。撮影時“佑”として発した言葉が監督に届いて、文字に残ったことで佑の言葉として間違えていなかったんだと自信になりました。

映画『90メートル』［3月27日（金）より全国公開］

山時聡真 菅野美穂

南琴奈 田中偉登／西野七瀬

荻野みかん 朝井大智 藤本沙紀 オラキオ 金澤美穂 市原茉莉 少路勇介

監督・脚本 中川駿

公式HP:movie90m.com

公式X:@movie90m

（中川 駿,山時 聡真／文春文庫）