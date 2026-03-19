3月14日、東京・池袋で開催中の「東京アニメアワードフェスティバル2026（TAAF2026）」において、オリジナルTVアニメ『アポカリプスホテル』のセレクション上映が行われた。原作のない完全オリジナル作品であり、作画やシナリオのクオリティの高さに注目が集まった作品だ。上映後のステージにはキャラクター原案を務めた漫画家の竹本泉氏、制作統括の竹中信広氏（株式会社CygamesPictures）、そして司会として徳間書店の治郎丸慎也氏が登壇。冷たい風をものともせず集まった満員の観客で、会場の池袋シネマ・ロサは熱気に包まれた。

【画像】アニメ『アポカリプスホテル』の場面写真をすべて見る



漫画家の竹本泉氏

◆◆◆

人類が去った地球で、ロボットたちが営業を続けるホテル

人類がいなくなり、長い年月が流れた地球。日本の首都・東京の銀座にあるホテル『銀河楼』では、ホテリエロボットのヤチヨ（cv.白砂沙帆）と従業員ロボットたちが、オーナーの帰還と、再び人類のお客様を迎える時を待っていた。が──100年ぶりにやってきたお客様は、地球外生命体だった。次々に訪れる彼らの目的は、宿泊か、侵略か、はたまたどちらでもないのか……『銀河楼』の威信をかけたヤチヨたちのおもてなしが、今、始まる──。この日は第1話・第6話・第11話が上映された『アポカリプスホテル』は、2025年4月から12回にわたり日本テレビほかにて放映された（現在は各種配信サイトで配信中）。キャラクター原案をつとめた竹本泉氏は、「これまで作品がアニメ化された機会もなく、こうしたイベントに出るのは本当に初めて」という。

治郎丸慎也（以下、治郎丸） お二人とも客席でご覧になっていましたが、これほどの大スクリーンで観る機会はなかなかないと思いますが、感想はいかがですか。

竹本泉（以下、竹本） やっぱり大きいスクリーンで観ると、なかなかいいですね。僕が最初に観たのはパソコンのモニターでかなり小さい画面だった。テレビで観た時も「最初から大きい画面で観たかった」と思ったんですけど、さらに大きいスクリーンで観ると「ああ、やっぱり大きいのはいいな」と改めて思いました。

竹中信広（以下、竹中） 改めて観て思ったのは、第11話などは背景がしっかり入っていて、自分でも気づかなかった新鮮な発見がありました。細かいエフェクトとかも、よくできているなと。

第1話は「掴みはOK」

治郎丸 エピソードを一つずつ振り返っていきましょう。まずは第1話。アニメの導入として非常に重要な回ですが、竹中さん、裏話などはありますか。

竹中 アポカリプスの世界観をどう作るかは意識しました。改めて観て、導入としてよくできているなと思いました。

竹本氏はこのアニメのコミカライズ版『アポカリプスホテルぷすぷす』『アポカリプスホテルかりかり』を執筆（『かりかり』はWEBコミックサイト「竹コミ！」で連載中）。

治郎丸 竹本先生は、アニメの作業自体にはあまり関わっていなかったとか。

竹本 基本的には何もしていません（笑）。キャラクター原案で追加でちょっと描いたりはしましたが、絵コンテに関わるようなことは全くしていません。本当に一視聴者として楽しみにしていました。第1話は「掴みはOK」という感じで、ああ、これはいいなと思いましたね。

治郎丸 シナリオは読まれていたんですか。

竹本 読んでいたんですけど、やっぱり脚本を読むのと、実際に声が入って動いているのを観るのでは全然違いますね。漫画を描く時にすごく助かるんですけど、ちゃんと出来上がったものを観て「あ、ここでこういうことがあったんだ」と分かることもあります（笑）。

この世界観に「サノス」が来たら……？

治郎丸 続いて第6話。「ハルマゲ」（地球の文明を滅ぼしにくる異星人）のエピソードですね。ここは竹本先生のキャラクターがバンバン活躍します。

竹中 第6話は、みなさんお気づきかもしれませんが、『アポカリプスホテル』の世界観にサノス（マーベルのコミックや映画に登場する最強の悪役）が来たら、という想定で作っています。（春藤佳奈）監督からは「可愛いキャラクターにしたい」というアイディアがあって。

竹本 それで「ネコカンガルー」のようなデザインにしていったら、ああなったんです。

竹中 第6話は『幼女戦記』の監督もされている上村（泰）さんに絵コンテをお願いして、スタッフもノリノリでアクション全開になっています。あんなに動かせとは言っていなかったんですけどね（笑）。

ラスト直前の11話に「無声」の回を

治郎丸 そして本日最後に上映した第11話。台詞がほとんどない無音のエピソードですが、これをラスト直前の回に持ってくるという構成には驚かされました。

竹中 12話あるうちの1本を無声でやろうというのは、当初からありました。この11話は、フィルムスコアでやっていまして、先にカッティングした映像に合わせて音楽を当て書きしてもらったんです。だから感情線が他の回よりもシームレスに作れたかなと思っています。無声で作るとかはオリジナル作品とかでないとなかなかチャレンジできないことですから、思い切ってやってみました。

治郎丸 この回ではヤチヨが私服をコロコロ変えるのも見どころです。あの私服も竹本先生のラインを感じますね。

竹本 あのヤチヨの服、可愛いんですけど、自分では描けないんですよ。本とか雑誌を見て「誰かが着ていたな」という記憶があれば描けるかもしれないけど、僕の頭の中にはない。だから「ああ、これは可愛いな」と思いながら観ていました（笑）。

「僕ら世代の悲願だ」

治郎丸 制作の成り立ちについても伺いたいのですが、竹本先生に最初にお声がけがあったのはいつ頃ですか。

竹本 竹書房の編集者からキャラクターデザインの仕事が来ていると言われたのが最初です。コロナが始まった頃だったので、打ち合わせできるのかなと思いながら、とりあえず集まって。プロットを渡されて「キャラクターを何人か描いてください」という話でした。

竹中 もともとこの企画は僕とは別の人間がライデンフィルムの里見社長に相談したところから始まっています。その人間が突然会社を辞めることになって、僕が引き継いだんです。その時にはすでに竹本泉先生にキャラクター原案を発注していて、里見さんからは「僕ら世代の悲願だ」と言われまして（笑）。

竹本氏のキャラクターでアニメを制作するのが悲願だった、という言葉に会場からは拍手があがった。続編を望む声もしばしば寄せられるという。

竹中 『アポカリプスホテル』をまた作ってと言われるのは本当に嬉しいです。次をどう作るか、常に考えていきたい。あと、この作品はハリウッド実写化に向いているんじゃないかと思っているんです。舞台をニューヨークに移してかまわないので、アンドロイドの女の子が終末世界で過ごす。そんなお声がけを待っています（笑）。

竹本 アニメが終わってからだいぶ経ちますが、スタッフの方は次の仕事に行かれている中、一人だけ漫画版の連載を未だに続けています（笑）。一人だけ補習で学校から出られないような感じですが、この仕事自体はすごく楽しいので、続けられるのはいいなと思っています。

『アポカリプスホテル』

2025年／23分×全12話／監督：春藤佳奈／シリーズ構成・脚本：村越繁／キャラクターデザイン：横山なつき／美術監督：本田こうへい／音楽：藤澤慶昌／©アポカリプスホテル製作委員会

（週刊文春CINEMAオンライン編集部／週刊文春CINEMA オンライン オリジナル）