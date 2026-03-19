〈《健康診断の結果はここを見よ！》「コレステロール」は数値が悪くても簡単に改善できるが、「クレアチニン」は元に戻らない…その違いとは!?〉から続く

健康診断のシーズンを迎え、結果に一喜一憂している人も多いはず。年間3万人を診察する総合診療医の伊藤大介さんは、「健康診断こそが深刻な病気の『芽』を摘むことができる唯一の方法です」と強調する。

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そんな伊藤さんの著書『総合診療医が徹底解読 健康診断でここまでわかる』には、健康診断の受け方を180度変えてしまうような目からウロコの活用術が満載。

今回は健康診断を受けるうえで、ぜひ知っておいてほしい「3大原則」の三つ目を紹介する。前回の記事では健康診断の検査は、「レベル」（これまでの生活で体内にどのくらいのダメージが蓄積しているか）を測る項目と、「スピード」（将来的にどのくらいの速さで病気を発症するか）を測る項目の二つに分けることができると説明していた。

コレステロールなど「スピード」にあたる項目は悪い数値が出ても簡単に改善できるが、一方で腎機能の指標になる「クレアチニン」や動脈硬化の指標になる「眼底検査」など「レベル」にあたる項目は残念ながら元通り回復することが難しいという。

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【原則3】改善できるのは「スピード」だけ

ちなみに、健康診断は「レベル」と「スピード」のどちらを重視しているのでしょうか。大まかに検査を「レベル」を調べる項目と「スピード」を調べる項目に分けてみると、図表（4）のようになります。

図表（4） 健康診断の検査を分類





そもそも、昔の健康診断は身長や体重、視力検査、聴力検査、胸部レントゲン、血圧測定、尿検査のみで、「レベル」を表す項目ばかりでした。つまり「これまでのダメージの蓄積」だけしか把握できなかったのです。

ところが、後に肝機能（AST・ALT）、脂質（LDLコレステロール・HDLコレステロール・中性脂肪）、糖代謝（血糖値・HbA1c）など、「将来どのくらいの早さで悪化するか」を調べる検査が次々と追加されていった。つまり現在の健康診断は「スピード」の項目を重視していると言えるのです。

「現代の医学にはありません」としか答えようがない

では、なぜ、健康診断では「スピード」の項目を重視するようになったのか。それは、今後の人生で改善することができるのは基本的に「スピード」の数値だけだからです。繰り返しになりますが、「レベル」の検査項目で慢性的に悪い数値が出ているような場合は、残念ながら、それを改善させることはできません。

例えば、クレアチニンの数値が常に高く、腎臓の機能が悪い人から「腎機能の数値を改善するにはどうすればいいですか？」と聞かれても、医師は「その手段は現代の医学にはありません」としか答えようがない。腎臓を移植するしか手がないのです。

心臓も同じです。悪くなると、収縮力が落ち、硬い心筋線維に置き換わってしまいます。そうなると、いくら心臓の機能を取り戻そうとしても、自分自身の力ではどうすることもできない。現在はiPS細胞を用いた心筋シートなど、再生医療の分野が開拓されつつありますが、そのような最先端の医学や心臓移植などの技術に頼るほかないのです。

だからこそ、健康診断では、変動しやすい「スピード」の検査項目に注意して、生活改善に努め、病気を発症させないようにすることが大切なのです。

結果の項目を色分けしてみることができる

では、「レベル」と「スピード」を区別した上で、45歳の女性Aさんの健康診断の結果表を見てみましょう。Aさんはかつて肥満、脂質異常症、慢性肝炎、高尿酸血症、そして重度の糖尿病を患っていましたが、8カ月間にわたる生活習慣の改善によって、図表（5）のように数値が変わったのでした。

図表（5） Aさんの健康診断の結果

劇的に変化したのは、血糖値やHbA1cをはじめ、体重、コレステロール、AST、ALT、尿酸値など「スピード」の項目ばかりであることが分かります。一方で、クレアチニンやBUN（尿素窒素）など、「レベル」の項目は、ほとんど数値が変わっていません。

このように、3大原則を身につけることで、これまでは数字やデータの羅列にしか見えなかった健康診断の結果表を、「レベル」の項目と「スピード」の項目とに色分けして見ることができるようになるはずです。

生活習慣を改善すれば回復できるのか、それとも、かなりダメージが蓄積しているので完全な回復は見込めず、すぐにでも医師に相談すべきなのか、深刻さの違いを理解できるようになるのです。

伊藤大介（いとう・だいすけ）

1984年、岐阜県生まれ。東京大学医学部卒業後、同大医学部外科博士課程修了。肝胆膵の外科医を経て、その後、内科医・皮膚科医に転身。日本赤十字医療センターや公立昭和病院などを経て、2020年に一之江駅前ひまわり医院院長に就任。1日に約150人、年間3万人以上の患者を診察する。日本プライマリ・ケア連合学会認定医、同指導医、日本病院総合診療医学会認定医、マンモグラフィ読影医。2025年に日本外科学会優秀論文賞を受賞。

〈《アルコールは赤血球を変形させる!?》お酒をたくさん飲む人が「γ-GTP」「尿酸値」以外にも、健康診断で気にするべき検査項目とは〉へ続く

（伊藤 大介／文春新書）