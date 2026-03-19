黒崎煌代、フジ月9で民放ドラマ初出演 共演の北村匠海は「本当に“先生”という印象」【コメントあり】
北村匠海が主演を務める4月13日スタートのフジテレビ月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』（毎週月曜 後9：00）に俳優の黒崎煌代の出演が決定した。
【写真】小浜の海へ潜り、新生活への期待を膨らませる北村匠海“朝野先生”
黒崎が演じるのは、若狭水産高校に通う寺尾創亮（てらお・そうすけ）。“宇宙食開発”を立ち上げる１期生のひとり。漁業が盛んな小浜で育ち、卒業後は父親の跡を継いで漁師になることを決めている。寡黙だが芯のある頼れる存在。車いすで生活をする妹・瑠夏（るか）を大切に思い、彼女の夢を叶えたいと強く思っている。学校生活に意欲的ではなかったが、朝野との出会いをきっかけに少しずつ変化していき…。
次世代を担う俳優として今、最も注目を集める俳優、黒崎が民放ドラマ初出演を果たす。確固たるキャリアを持つ北村と、めざましい活躍を遂げている黒崎、初共演となる２人がどのように物語を彩るのか。
本作は、福井県の水産高校の生徒たちが、世代を超えて“宇宙食開発”という大きな夢に挑戦した奇跡のような実話をもとに、青春感たっぷりに描くオリジナルストーリー。原案は、高校生たちが“宇宙日本食”として作り上げたサバの缶詰がJAXA（宇宙航空研究開発機構）に認証され、国際宇宙ステーション（ISS）で宇宙飛行士が実際に食するという快挙を達成した歳月を、伴走した教師と地元出身のライターが描いた書籍『さばの缶づめ、宇宙へいく』。この度、フジテレビ月9枠で、待望のドラマ化が実現した。
■黒崎煌代
――台本を読まれて、いかがでしょうか？
「台本を読んで、“サバ”“缶”“宇宙”“行く”という言葉一つひとつに、様々なキャラクターの様々な想いが詰まっていることを感じました。どこで暮らしていても強い想いは伝播し、無限に広がっていく。物語からはそんな壮大さが伝わり、まさに宇宙を感じました。一見こぢんまりとした世界のようでいて、実はとてもスケールの大きな作品だと思いました」
――演じる寺尾創亮について
「とても家族思いで、まっすぐで、でもちょっとシャイで、一生懸命なキャラクターだと思っています。何よりも妹の事をとても大切にしていて、妹・瑠夏を想う兄としての姿勢はかっこいいなと思います」
――初共演の北村さんの印象は？
「本当に“先生”という印象です。ちょっとした悩みや相談にも快く乗ってくださるので、北村さんがいるシーンでは、安心感と穏やかな緊張感があり、とても居心地が良いです。これから撮影する北村さんとのシーンは、どれもとても楽しみです」
――視聴者の皆様へメッセージ
「サバ缶をきっかけに、家族や周りの人たちの想いがつながっていく、とても温かくてスケールの大きな物語だと思います。それぞれのキャラクターが抱えている想いや関係性にもぜひ注目していただきたいです。観てくださる皆さんの心にも、何かが広がっていくような作品になれば嬉しいです」
【写真】小浜の海へ潜り、新生活への期待を膨らませる北村匠海“朝野先生”
黒崎が演じるのは、若狭水産高校に通う寺尾創亮（てらお・そうすけ）。“宇宙食開発”を立ち上げる１期生のひとり。漁業が盛んな小浜で育ち、卒業後は父親の跡を継いで漁師になることを決めている。寡黙だが芯のある頼れる存在。車いすで生活をする妹・瑠夏（るか）を大切に思い、彼女の夢を叶えたいと強く思っている。学校生活に意欲的ではなかったが、朝野との出会いをきっかけに少しずつ変化していき…。
本作は、福井県の水産高校の生徒たちが、世代を超えて“宇宙食開発”という大きな夢に挑戦した奇跡のような実話をもとに、青春感たっぷりに描くオリジナルストーリー。原案は、高校生たちが“宇宙日本食”として作り上げたサバの缶詰がJAXA（宇宙航空研究開発機構）に認証され、国際宇宙ステーション（ISS）で宇宙飛行士が実際に食するという快挙を達成した歳月を、伴走した教師と地元出身のライターが描いた書籍『さばの缶づめ、宇宙へいく』。この度、フジテレビ月9枠で、待望のドラマ化が実現した。
■黒崎煌代
――台本を読まれて、いかがでしょうか？
「台本を読んで、“サバ”“缶”“宇宙”“行く”という言葉一つひとつに、様々なキャラクターの様々な想いが詰まっていることを感じました。どこで暮らしていても強い想いは伝播し、無限に広がっていく。物語からはそんな壮大さが伝わり、まさに宇宙を感じました。一見こぢんまりとした世界のようでいて、実はとてもスケールの大きな作品だと思いました」
――演じる寺尾創亮について
「とても家族思いで、まっすぐで、でもちょっとシャイで、一生懸命なキャラクターだと思っています。何よりも妹の事をとても大切にしていて、妹・瑠夏を想う兄としての姿勢はかっこいいなと思います」
――初共演の北村さんの印象は？
「本当に“先生”という印象です。ちょっとした悩みや相談にも快く乗ってくださるので、北村さんがいるシーンでは、安心感と穏やかな緊張感があり、とても居心地が良いです。これから撮影する北村さんとのシーンは、どれもとても楽しみです」
――視聴者の皆様へメッセージ
「サバ缶をきっかけに、家族や周りの人たちの想いがつながっていく、とても温かくてスケールの大きな物語だと思います。それぞれのキャラクターが抱えている想いや関係性にもぜひ注目していただきたいです。観てくださる皆さんの心にも、何かが広がっていくような作品になれば嬉しいです」