〈「すぐに医師に相談すべき」腎臓、心電図、尿蛋白…健康診断で悪い数値が出たら、もう回復できない検査項目を紹介〉から続く

健康診断のシーズンを迎え、結果に一喜一憂している人も多いはず。年間3万人を診察する総合診療医の伊藤大介さんは、「健康診断こそが深刻な病気の『芽』を摘むことができる唯一の方法です」と強調する。

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そんな伊藤さんの著書『総合診療医が徹底解読 健康診断でここまでわかる』には、健康診断の受け方を180度変えてしまうような目からウロコの活用術が満載。

今回はアルコールの影響を知るための健康診断活用法を紹介する。お酒の飲み過ぎによって、肝硬変など重篤な病気を発症するリスクが高まるが、実は「γ-GTP」をはじめとする肝機能の項目以外にも、アルコールの影響度を知ることができる検査項目があるという。

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アルコールの影響は肝機能だけでは判断できない

健康診断を受ければ、日頃のアルコール摂取が、どれほど体に影響を及ぼしているか分かります。ただ、ここで注意すべきなのは「アルコールの影響は肝機能だけで判断してはいけない」ということです。

アルコールの影響を測る指標として最も有名なのは、「γ-GTP（ガンマ─ジーティーピー）」でしょう。正式名称は「ガンマ─グルタミルトランスペプチダーゼ（γ-GlutamylTransPeptidase）」で、アミノ酸の生成や代謝に欠かせない酵素です。胆道から分泌されるもので、薬物の解毒作用を持ち、特にアルコールの解毒に関わっています。

お酒をよく飲み、アルコールの摂取量が多い人は、その分だけγ-GTPの数値が上がりやすくなると言われています。

当然、医師も着目するので、「γ-GTPの数値が高いので、お酒の飲み過ぎではないですか？」と言われたことがある人も多いでしょう。一方で大量にお酒を飲んでいるにもかかわらず、意外にγ-GTPの数値が安定しているケースもあります。そのため「私の肝機能は何も悪くなっていないんだな」と安心してしまい、そのままお酒を飲み続けている人もいるはずです。



「沈黙の臓器」と呼ばれる肝臓（画像はイメージです） ©アフロ

しかし、飲酒する人の中には、アルコールの摂取量が多いほど、γ-GTPの数値が下がってしまう「poor responder（低反応者）」と呼ばれる人がいることが分かっています。何とも逆説的な話ですが、一つ言えることは、γ-GTPの数値だけではアルコールの影響は判断できないということです。

そのため、日頃からお酒をよく飲む方は、γ-GTPだけでなく他の指標も気を付けて見た方がいい。

ビールジョッキ2、3杯分で一気に尿酸値が上がる

では、何を見ればいいのか。例えば、「尿酸値（UA）」はその一つです。

尿酸と聞けば、突然、足の指が激痛に襲われる「痛風」をイメージしがちですが、尿酸は「プリン体」という物質が体内で分解されてできる燃えカスのようなもので、アルコールの摂取によって増加することが知られています。

2005年に国立保健医療科学院の研究者らが発表した、日本人の男性715人を対象にした調査の解析結果によると、アルコールに含まれるエタノールを1日50g摂取すると、尿酸値が基準値である7・0（mg/dL）を超える確率が、アルコールを全く飲まない人と比較して2・89倍も高くなることがわかっています。1日25〜49g摂取している人でも尿酸値の基準値を超える確率が2・64倍にまで高まる。つまりビールジョッキ2、3杯分のアルコールを飲めば、一気に尿酸値が上がってしまうのです。

ちなみに聖路加国際病院の医師らが2023年に発表した、約8万人を対象に行った調査によると、日本酒に比べて、ビールや焼酎、ワインなどの方が、尿酸値が上がりやすいことも分かっています。

アルコールは赤血球にまで影響を及ぼす

また、血液検査で分かる「MCV（赤血球の容積）」もアルコールと関係があります。

アルコールを慢性的に過剰摂取すると、ビタミンB群の吸収がおろそかになるほか、体内でアルコールを分解するときに発生する「アセトアルデヒド」が、赤血球を変形させてしまうとも言われています。アルコールが赤血球にまで影響を与えるというのは驚きですが、お酒をよく飲む人は、MCVの数値も注意して見るべきでしょう。

さらに、アルコールの影響は食道や胃にも及びます。アルコールを摂取し続けていると逆流性食道炎になりやすく、慢性胃炎になる可能性も高くなります。

ポーランドの研究では、過去5年から37年にわたって、慢性的にアルコールを摂取していた男性61人全員が胃粘膜に炎症を起こしていたことが分かっています。さらに、10年以上にわたり、アルコールを摂取し続けた人は、胃粘膜が元の状態に戻らないほど萎縮性の変化を起こす可能性が高いとされています。

このように、アルコールの影響は、決して肝臓だけに反映されるのではありません。「肝臓の数値が大丈夫だから、お酒を飲み続けても問題ない」と安易に考えるのではなく、尿酸値やMCVなど様々な項目を見て総合的に判断すべきです。

伊藤大介（いとう・だいすけ）

1984年、岐阜県生まれ。東京大学医学部卒業後、同大医学部外科博士課程修了。肝胆膵の外科医を経て、その後、内科医・皮膚科医に転身。日本赤十字医療センターや公立昭和病院などを経て、2020年に一之江駅前ひまわり医院院長に就任。1日に約150人、年間3万人以上の患者を診察する。日本プライマリ・ケア連合学会認定医、同指導医、日本病院総合診療医学会認定医、マンモグラフィ読影医。2025年に日本外科学会優秀論文賞を受賞。

（伊藤 大介／文春新書）