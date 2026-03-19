鹿児島県在住の30代男性・Tさんが初めて東京を訪れたのは、2006年の2月。大学受験のためだった。

バスの乗客は私だけ。運転手がバックミラー越しにチラチラと私を見て来る…下車する際、運転手が私に告げた言葉

故郷とは全く違う風景に興奮と困惑を感じる中で出会ったのが、とある地方出身の女性。

2月になるといつも、彼女のことを思い出す。

＜Tさんからのおたより＞

私が初めて東京に行ったのは高校3年生の2月、大学入試のときだった。

鹿児島から来た私は東京の街並みに興奮し、渋谷の人混みに困惑し、気付いたら完全に道に迷っていた。

それもあろうことか受験日当日に。

道を聞いても知らん顔

今のように地図アプリがあるわけでもなく、道を聞いても知らん顔をされ、途方に暮れて泣きそうだった。

そのとき、10歳くらい年上の女の人が声をかけてくれた。

木村さんという髪の長い女性だ。

木村さんに事情を話すと、こう言ってくれた。

「私は秋田出身なの。あなたが受験する大学のそばで働いてるから、一緒に行ってあげる」

木村さんのおかけでギリギリ試験に間に合って、4年間通うこともできた。

入学してから気付いたこと

入学してから、降りた駅を1駅間違っていたことに気付いた。

木村さん、ごめんなさい。

鹿児島で電車になんか乗ったことのない私には田園都市線なのか半蔵門線なのか。

渋谷なのか表参道なのか。

港区なのか渋谷区なのか。

さっぱり分からなかった。

毎日木村さんにお礼がしたいと思いながら過ごしていたけど、結局会えたことは1度もなかった。

毎年2月になると、木村さんを思い出す。



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