衆院本会議で2026年度予算案が可決され、笑顔を見せる高市首相（手前右）＝3月13日日午後（写真：共同通信社）

高市政権が「責任ある積極財政」の実現に向けて動き始めている。イラン情勢の深刻化で経済の先行きには不安も広がる中、強い日本経済を取り戻すためには何が必要か。総額122兆円規模となった2026年度の政府予算の中身を踏まえ、元日銀の神津多可思・日本証券アナリスト協会専務理事が解説する。（JBpress編集部）

政府の2026年度予算案は、新年度入り前の成立に向け、衆議院での審議が異例のかたちで進められた。これまでのやり方は合理的なのか、そして中東情勢が緊迫している状況でスピードが重要だといった考え方と、立法府において衆議を尽くすことが重要だという考え方がぶつかり合う。

一方、予算の中身については、食料品の2年間の消費税ゼロを展望しつつ策定した総額122兆円の予算案でもあり、「行き過ぎた財政緊縮の是正」との考え方と「財政の健全性維持」という考え方が、これまたぶつかり合っている。この点に関して、先月の本欄では、赤字国債の発行を持続できる環境を維持することがまず重要だと主張した。

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「責任ある積極財政」を掲げる高市政権も、「財政赤字はいくら拡大しても大丈夫」とは言っていない。財政赤字は何らかのかたちで制御しなければならないとの前提で、では予算のどこを調節すれば、財政赤字の制御が可能になるのか。今回はその点について考えてみたい。

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総額122兆円でも一般歳出は70兆円、そのうち39兆円が社会保障費

高市政権の積極財政は、日本経済の成長に力点を置いているのが特徴の1つと言える。単なる財政支出による需要刺激が目指されているわけではない。そうであるなら、予算の中身についても、より経済の成長につながる分野が増え、そうでないところは制度を見直して抑制していくことになるはずだ。

2026年度の政府予算案の歳出をみると、総額122兆円のうち、政策に応じてやり繰りできる裁量的な一般歳出は、全体の6割弱の70兆円に過ぎない。日本経済成長の呼び水となる歳出はここから賄われる。その他は、国債費が31兆円、地方交付税等交付金が21兆円となっている。

国債費は、過去に発行した国債の償還と利払いのためのものであり、予算を執行しなければ日本国債はデフォルトを起こす。また、地方交付税等交付金は、原則、歳入の決まった一定割合を地方に配布するというルールで予算が決まるため、制度を変えない限り裁量の余地は限られる。

そうなると、一般歳出の中でやり繰りをするという話になるが、この一般歳出の半分以上は社会保障にかかるものだ。2026年度予算でそれは39兆円となっている。

つまり、残りの31兆円で、防衛関係費、公共事業、文教および科学振興、その他（食料安定供給・エネルギー対策・中小企業対策など）が賄われる。

出所：『令和8年度予算のポイント』（財務省）

高市政権は、危機管理投資と成長投資による強い日本経済の実現を標榜している。2026年度予算案をみると、そのための歳出はほぼこの31兆円に含まれるはずであり、それは総予算の約4分の1に過ぎない。

増税も借金も頼れない--「消去法」で浮かぶ2つの標的

では強い日本経済を実現するために、この予算の枠をどうやって増やすのか。

1つには歳入を増やすことである。しかし、日本経済を元気にするという高市首相の発想からすると、増税とは相性がよろしくない。一方で、今後さらに進む高齢化のため、社会保障関連の歳出は、現行制度を変えない限り自動的に増えていく。

そうした状況でも積極財政を志向していくのであれば、どうしても歳出の組み換えも考えていかざるを得ない。

消去法で考えれば、結局のところ社会保障と地方交付税等交付金が対象になるのではないか。財政赤字を制御するという責任を果たしつつ積極財政を行う上では、社会保障制度と中央と地方の役割・負担の分担の見直しが重要な鍵になる。

このうち、社会保障制度の見直しについては、これまで多くの議論が重ねられてきており、さらに追加する論点は見当たらない。しかし、「積極財政の財源として」ということであれば、あらためて社会保障制度を見直す新しい動機となる。

それにはまず国民への説得が大事だ。

日本は高齢化が進み人口が減少していく。その中で、もはや現在の社会保障制度をこれまでのようなスピードで改善していくことは難しい。

大家族でお年寄りを支える社会は完全に過去のものとなり、高齢者の生活を支えるのは行政の役割となった。その行政の活動を支える税収は、日本経済が生む付加価値の額に依存するが、高齢化・人口減少の下では、なかなか増えない。

歳入不足を国債によって賄っても、将来どこかで返済することになる。政府の歳入・歳出からいって返済できる状況かどうかが常に問題になる。それを担保するのは現代を生きる世代の責任だ。「責任ある」というフレーズが出てくる理由はそこにある。

以上のようなことを、与党・政府は率直に国民に語り掛けて理解を得る必要がある。

年金、医療、介護、福祉等の社会保障サービスは、そのいずれもこれまでのように改善させていくことは難しい。それでも、令和の今、平成と比べて、これら社会保障サービスの平均的なレベルは高くなっていると言えるだろう。

ただ、平均は高くなっても、個々人が受けられるサービス水準の散らばりは広がっているようだ。今日の問題の焦点はそこにある。

「全ての地方が東京のようになる」という幻想を超えて

また、中央と地方の役割・負担の分担の見直しも、歳出見直しの観点からは重要になる。地方交付税等交付金の予算に関係するからだ。「地方創生」「地方活性化」という文脈での議論がこれまで多かったが、役割・負担を見直すという観点からの議論は、社会保障制度の見直しと比べると、それほどなかった気がする。

言うまでもなく、人口の高齢化・減少は地方において著しい。だからこそ、地方のサポートをさらに充実しなければならないという議論になる。しかし、地方の事情も多様になっており、どの地方も同じようなサポートを必要としているわけではなくなっている。

行政上、中央から地方に対して様々な要請が行われているが、人手が足りない地方自治体からは、それに応えるのが大変だという声も聞こえ始めている。地方行政について、「均衡ある国土発展」の色合いがなお残っている部分もあるので、実情に合わない要請が行われている面もあるのではないか。

全ての地方が東京のようになるというのは幻想だし、他方で多様性こそイノベーションの源泉とも言える。そうした中で、中央と地方の行政の役割分担ももっと柔軟であって良い。その役割分担を見直すことで、均質性、公平性の観点から必要以上に地方に配布されていた予算を見直す余地が生まれはしないだろうか。

ここでも、国民への説得が大事だ。もはや中央がこれまでのように地方をサポートできなくなっている現実を冷静に受け止める必要がある。与党・政府はそれを国民と共有すべくコミュニケーションをとらなければならない。政治家にしてみれば、それは極めて困難なことであろうが。

以上のように、単なる需要刺激ではない、日本経済を強くするための積極財政においては、政府予算全体の4分の1程度でしかない社会保障以外の一般歳出を充実させなければならない。現代を生きる世代としての責任を全うするためには、国債だけに頼るわけにはいかない。

制度改革を進める「今しかない」機会を生かせるか

歳出を見直すのであれば、社会保障と地方交付税等交付金に手をつけることを避けては通れない、というのが今回の問題提起である。

社会保障制度については、これまで様々な議論が積み重ねられてきたが、制度改革を行い、国費の投入を減らすことで積極財政の原資を捻出するという意識も大事だろう。

また、地方交付税等交付金の制度は、基本的にもう70年も続いており、その見直しは社会保障制度以上に困難にみえる。しかし、中央と地方の負担のあり方を見直すことができれば、責任ある積極財政を進めていく上では、もう1つの財源の柱になり得る。

これらの制度改革を進めていくとすれば、これまでと同じようには行政に頼れないとの理解を国民の間で深める必要がある。それを率直に国民に語る勇気が政治家には必要なのだろう。

以上のような厳しい状況で積極財政を展開していくのであれば、その効果が実際に日本経済の力として現れることも、与党・政府はきちんと検証しなくてはならない。それは、労働者1人当たり1時間当たりの付加価値生産額の改善でみることができる。

社会保障制度にせよ、地方交付税等交付金にせよ、関連する制度改革のための意見集約には相当な困難が伴う。しかし、効果ある責任ある積極財政の実現には、制度改革を通じたこれら予算の抑制と、社会保障以外の一般歳出の拡大がどうしても必要になる。

与党が衆議院において圧倒的多数を占め、内閣支持率も高い現在だからこそ、そうした難しい制度改革を進展させられるはずだ。もっとも意見対立は、与野党間ではなく、与党内にあるのかもしれないが。

筆者：神津 多可思