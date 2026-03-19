「オープン戦、オリックス３−２広島」（１８日、京セラドーム大阪）

広島のドラフト２位・斉藤汰直投手（２２）＝亜大＝が１８日、自己最速の１５５キロをたたき出した。七回から３番手で登板し、山中の打席で計測した。これまでの１５２キロから３キロも更新する投球を披露。伝家の宝刀フォークを封印しながらも１回無安打無失点と好投し、また一歩、開幕１軍入りへ前進した。

電光掲示板に表示された数字が、訪れた鯉党をどよめかせた。七回だ。斉藤汰が投じた直球が、１５５キロをたたき出す。「なんか、本当かな？って感じでした」。自己最速を更新する１球。マウンドの本人も驚きを隠せなかった。

３人目の山中と対峙（たいじ）したときだった。初球、外角高めの直球で自分史を塗り替えた。「いつも通りの考え方でマウンドに立ってるだけだった」。それでも１球だけでは終わらない。同じコースに投じた２球目が１５５キロを刻んだ。

これまでの自己最速は１５２キロ。２球連続で３キロも更新した。試合後には「１５５キロ右腕ということで」とにっこり。白い歯がこぼれた。

確かな手応えは、指先に残っている。「力が逃げずに、リリースできていたかなっていうのは、少しだけあります」と納得の表情。中継ぎを任され、短いイニングで全力を出し切るのが役割になった。体のコンディションも良い。理想の投球に近づいている。

驚くのは、数字だけではない。１回無安打無失点で終えたこの日の投球では、伝家の宝刀フォークを、あえて封印した。「今日は、スライダーをちょっと使いたかった」。威力がある直球を軸に、曲がり球でも攻めた。今後を見据え、投球の幅を広げるという課題を持ちながら、真っ向勝負でねじ伏せた。

新井監督は「投げるたびに、良くなっている」と評価した。この日投じた１０球は、首脳陣にとっても大きな収穫になったに違いない。

１日の楽天戦から始まった無失点は、５試合に伸びた。斉藤汰は「そこを考えてやって、結果が出てくれている。今後もずっと続けたい」と力を込めた。ブルペンでの過ごし方は、先輩投手やリリーフ陣の動きを熟知するブルペン捕手に助言を求めながら、自身のスタイルを構築しつつある。

開幕まで残り３試合。２２歳右腕は、「無失点というところと、三者凡退で終えるのは、次の回に流れを持ってくるっていう意味では大事。一人ずつ抑えていけたら」と意気込んだ。

言葉の端々には、救援陣の一角を担っているという、強い自覚がにじむ。栗林と岡本が先発に転向して迎えるシーズン。剛腕右腕が、開幕１軍入りを果たし、躍動する。