第９８回センバツ高校野球大会が１９日、甲子園で開幕。今秋ドラフト上位候補と目される好投手、山梨学院の最速１５２キロの二刀流右腕・菰田陽生（３年）を紹介する。

身長１９４センチの二刀流。規格外のスケールを誇る山梨学院・菰田が聖地に帰ってくる。昨夏は準決勝まで進出。沖縄尚学を相手に先発したが、右肘痛を発症して１回で降板し、４―５で敗れた。「もう一度あの舞台に立って、借りを返したい。投手として打者として、チームを勝たせることができる選手になりたい」。昨秋から主将を務め、いっそう責任感は強くなった。

オフシーズンは、それまでの「野手７割、投手３割」の練習内容から「投手８割、打者２割」にシフトチェンジ。「ピッチングやキャッチボールの時間が増え、投手として成長できていると思う」と手応えを口にする。

過去２度の甲子園では、投手として１９回２／３を投げて防御率１．３７。打者では２４打数１０安打、打率４割１分７厘。自己最速の１５２キロもマークし「大きな試合になるほど、想像を超えるプレーをする」という吉田洸二監督（５６）の見立て通りの輝きを放ってきた。

投手をメインに取り組んで臨む初めての大会。沖縄尚学・末吉、横浜・織田と、再び同じ舞台に立つ。「みな活躍しているので、負けられないという気持ちはあります」。強烈なライバルの存在と甲子園という特別な舞台が、さらなる覚醒を生み出す可能性は十分にある。（浜木 俊介）

◆菰田 陽生（こもだ・はるき）２００８年１２月２１日、千葉・御宿町生まれ。１７歳。小学１年で野球を始め、中学時は千葉西シニアでプレーし、３年時にジャイアンツカップ出場。高校では１年春の関東大会でベンチ入り。昨秋まで通算３３本塁打。１９４センチ、１０２キロ。足のサイズは３２センチ。右投右打。