お笑いコンビ「南海キャンディーズ」の山里亮太が１８日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（水曜・後１１時６分）に、体調不良のため収録を欠席したオードリー・若林正恭の代打ＭＣとして出演した。

同番組はお笑いコンビ「オードリー」の若林と春日俊彰がＭＣを務めるトークバラエティー。春日が大将を務める料理店を舞台に、常連客の若林とゲストの有名人による本音トークを繰り広げていくというもので、カウンターに座る若林が中心になって進行している。

番組冒頭で春日が「まさか初来店が初来店がこういう形でとは」と話しかけると、山里は「ここ常連席でしょ！？若林には世話になりまくっているから、こういうときに借りかえしておかないとねぇ」と返した。

しかし「（若林は）全然打ち合わせなしで来た人への自分の好奇心だけで話を広げてくんでしょ。ああいうのさぁ嫌なんだよ〜」とひとこと。そしてお笑いコンビ「銀シャリ」の橋本直が出演した回について触れ、「橋本が今まで聞き出してくれたＭＣの中で１番しゃべりやすかったってここが終わった別の現場で言ってた。その直前、俺と番組やってっかんね。スゴく嫌だったなぁ！」とジェラシーむき出しでむっつり。春日は手をたたいて大笑いだった。