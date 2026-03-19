◆フラワーＣ追い切り（１８日・美浦トレセン）

第４０回フラワーＣ（２１日、中山）ではイクシードが重賞初制覇に向け、上々の仕上がりだ。

活気に満ちていた。Ｇ１・６勝を挙げたイクイノックスの全妹イクシードは、美浦・Ｗコースで３頭併せの真ん中からスタート。外のギャニミード（３歳未勝利）を１馬身半追走し、内のエンジェルラダー（４歳１勝クラス）から半馬身先行する形で、序盤からテンポ良くラップを刻む。最後の直線でグンとギアが上がると、鋭く伸びてフィニッシュ。６ハロン８５秒２―１１秒６で内と併入、外に半馬身先着した。

今回は５か月半ぶりの実戦。やや頭が高い走法ながらきれいな加速ラップを描き、超良血馬らしいスピード感あふれる最終デモ。太田助手の「最初の頃に比べれば走りは良くなっているが、まだ改善できるところが残っている」という控えめなジャッジは、求めるものが大きいからこそだろう。３頭併せの最内に入った１週前より反応はグッと良化しており仕上がりに不安はなく映る。

単勝１．７倍と注目が集まった昨年１０月の初戦を大外から一気の末脚で鮮やかに制し、周囲の期待はさらに高まった。だが、スタート直後に外へと膨れ、直線では何度も手前を替えるなど幼さも残している現状だ。

太田助手は「今出せるポテンシャルでどこまでやれるか」としながら「新馬戦を見てもまだ遊びながら走っていたし、体質も強くない状態でああいう競馬ができた」と評価。試金石ともいえる一戦をクリアすれば、世界ナンバー１に輝いた偉大な兄の背中にまた一歩近づく。（石行 佑介）