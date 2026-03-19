◆米大リーグオープン戦 ドジャース―ジャイアンツ（１８日、米アリゾナ州グレンデール＝キャメルバックランチ）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１８日（日本時間１９日）、オープン戦の本拠地・ジャイアンツ戦に先発し、４回３分の１で６１球を投げ、１安打無失点、４奪三振、２四球の好投で降板した。最速は９９・９マイル（約１６０・８キロ）だった。

初回は先頭のＷＢＣ韓国代表・李政厚を中飛に打ち取ると、ベイリーを遊ゴロ、チャプマンを左飛に抑えてリズムよくたった５球で３者凡退に抑えた大谷。２回は先頭のラモスにワンバウンドで左翼のフェンスにあたる二塁打を許したが、続くアダメズを９８・９マイル（約１５９・２キロ）で空振り三振。その後もエンカーナシオンを中直、ブレナンから空振り三振で、危なげなく抑えて走者を進めることはなかった。

３回は、先頭のマトスに死球。大谷は思わず大声を出して天を仰いだ。１死から李政厚に４球連続ボールの四球を与えて一、二塁のピンチを迎えた。それでもベイリーをカーブで見逃し三振、チャプマンを遊ゴロ。このイニングに最速９９・９マイル（約１６０・８キロ）もマークした。

４回は先頭のラモスからカーブで見逃し三振。アダメズに四球を与えたが、エンカーナシオンを併殺に打ち取った。４回終了時で５６球だったが、５回も続投。先頭打者を二ゴロに打ち取って降板した。

投手としてオープン戦に登板するのは今季初。２３年９月に右肘手術を受け、２４年はリハビリに専念し、２５年は６月の投手復帰だったため、オープン戦で登板するのは、２３年２月２８日の敵地・アスレチックス戦以来、３年ぶりとなった。

大谷は第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で、レギュラーシーズンを見据えて打者に専念。投手としての登板はなかった。それでも２月の侍ジャパン合流前に２度、アリゾナ州グレンデールのキャンプで２度ライブＢＰ（実戦形式の練習）で登板し、１２日（同１３日）の侍ジャパンの練習前にもライブＢＰで森下、坂本（ともに阪神）、小園（広島）、若月（オリックス）、中村（ヤクルト）相手に投げて調整していた。

打者としてはここまで上々の仕上がりを見せている大谷。ＷＢＣでは初戦の６日台湾戦（東京ドーム）で先制満塁弾、１４日（同１５日）の準々決勝ベネズエラ戦（米マイアミ）では先頭弾を放つなど、４試合に出場して１３打数６安打の打率４割６分２厘、３本塁打、７打点、ＯＰＳ１・８４２の成績を残して「指名打者部門」で大会ベストナインにも選出された。この日は投手に専念して打席には立たないが、オープン戦では２０日（同２１日）の本拠地・パドレス戦から再び打席に立つ見込みだ。

大谷は今後、２２〜２４日（同２３〜２５日）のオープン戦最終カードとなるエンゼルス３連戦のいずれかで先発予定。開幕後は２カード目の３０〜４月１日（同３１〜４月２日）の本拠地でのガーディアンズ３連戦での登板が見込まれている。