すでに「授業」は始まっている！　プロ教師が4月の学級開きで「担任への質問コーナー」を必ず設ける深い理由

「黄金の3日間」で最も大切なのは、生徒や保護者と「人間関係をつくること」だと長谷川氏は前回の記事で述べている。健全な関係性を築くために欠かせないのが「準備」だ。この記事では、出逢いを成功に導くために長谷川氏が心がけている準備を概説する。『中学の学級開き 黄金のスタートを切る3日間の準備ネタ』（学芸みらい社）をもとに、一部は同書から抜粋してお贈りしよう。なお、生徒の名前はすべて仮名または記号とした。

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生徒の発言は克明に記録

前回の記事で私は、「学級開き」で常に変わらず心がけていることがある、と書いた。

人間関係をつくる。

これである。

その点からいうと担任への質問コーナーにも意味がある。202X年の「黄金の三日間」では、私は3日目に質問タイムを設けた。通信から引用する。

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1時間目は初の50分学活でした。

まず、男子が教科書を運搬し、私たちが並べました。

次に、各自が取り、冊数を確認し、記名しました。中1は15冊です。

この作業にかなりの時間を割きました。

次いで、「わすれないぞう」［持ち物などをメモするノート］を配付し、記名させ、使い方を示しました。日記帳との違いを教えたのです。

それから、上履きの記名を確認しました。

ヘルメットの記名についても、つばの裏側にフルネームで書くよう指示しました。

ここまでで残り16分です。

予告しておいた、担任への質問タイムを実施しました。

長谷川の授業ですから、もちろん、「指名なし発表」です。

さて、誰が立つか。

一番に立ったのは、F君でした。

さて保護者の皆さん、記念すべきひとつめの質問は、何だったと思いますか。

「梅干し、好きですか？」

大いにずっこけました。

次に立ったのがGさんです。

「中学生時代に入っていた部活は何ですか？」

まともな質問が来ました！

三番手がH君で、「何歳ですか？」。

四番手はI君で、「今の年齢は？」

五番手、Jさんで、「好きな色は何ですか？」

六番手、再びH君で「好きな教科は何ですか？」

七番手、K君、「好きなゲームは何ですか？」

八番手がL君、「先生がモンスターハンターで最近討伐したモンスターは何ですか？」

九番手、再びM君、「好きなアニメは何ですか？」

十番手、二度目のF君で、「漫画と本を合わせて全部で何冊持っていますか？」

十一番、N君、「中学生の時、サッカーはどこのポジションでしたか？」

十二番、二度目のI君、「好きなキャラクターは何ですか？」

十三番、O君、「先生の好きなスポーツは何ですか？」

十四番、3回目のM君、「好きなポケモンは何ですか？」

十五番、F君で「家はどこですか？」

十六番、P君、「教師になろうと思ったきっかけは？」

十七番、F君、「体重は何キロですか？」

十八番、Qさんで、「先生の趣味は何ですか？」

十九番がK君で、「ポケモンで好きなタイプは何ですか？」

二十番がRさんで、「長谷川先生の名前の由来が知りたいです」

二十一番、S君、来ました、「プロポーズしたのはどこですか？」

二十二番、T君、「ラストに、このクラスの担任として一言！」

笑いの中で、よいテンポで進んでいきました。

この時間、私には自分を知ってもらうこと以外のねらいがありました。

それは、「質問の仕方を教える」ことと、「勇気を出してチャレンジさせる」ことです。

この形の授業を今後何度もしていきます。ぜひ、一歩を踏み出してみましょうね。

2時間目は名簿順で自己紹介を行いました。

一人が終えると、私からひとつふたつの質問をしました。

このことはまた別途書きましょう。

残りの時間で自転車点検票に記名させ、学年集会の連絡をしました。

「学校は学ぶ場、公の場なのです」

ある年の学級開きで、私は生徒、保護者に次のような「方針演説」をした。

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この学級で、このメンバーで生活できるのは1年限りです。

1年経ったら、どんなに嫌でも、この教室を出て行かなければならない。

どんなに仲が良くても、別れて3年生にならなければならない。だから、この1年は、とってもとっても大切な、人生に二度とない1年間なのです。

君たちが学校に来るには、ふたつの意味があります。

ひとつは、「学校は勉強をするところだ」ということです。勉強して賢くなる。立派な大人になって、世の中の役に立つ。社会の、日本の未来を支えて言えていける人間になる。学校はそのためにあるのです。

これは教科の勉強に限りません。昨年1年、教科以外にもたくさんの大切なことを学んで、大きく成長した人がたくさんいます。

もうひとつは、「学校はみんなと仲良くするところだ」ということです。人間関係を学ぶ場所だということです。

大勢で一緒に勉強するということは、一人ぼっちで家で勉強するのとは違います。多くの人の考えを聞いたり、多くの人と共に悩んだり、考えたり、力を合わせたりするからこそ、賢さも、精神的なたくましさも、優しさも身に付くのです。

だから、ここにいるみんなと、仲良くすることが大切です。

休日は気の合う人と、好きなだけ一緒にいていいのです。どこに行ったって、何をしたっていいのです。それは君たちの自由です。

しかし、学校は違うのです。学ぶ場、公の場なのです。気の合う、会わないにかかわらず協力すべき時はする。好みにかかわらず一緒に仕事をする。それを学ぶのです。社会に出る前のトレーニングでもあります。

「学校に来る」とは、そういう意味があるのです。

大切な大切な1年、しっかり勉強して力を伸ばし、人間関係をつくり育てていくすべをも学ぶ機会としましょう。

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「出逢い」のためにどんな準備をしているか

このように述べる私自身、生徒達を知るためにあらゆる努力をする。

取り組みは春休みの段階から始まっている。

出逢いを成功させるためには「演出」が必要であり、そのためには準備が欠かせない。

年度当初の3日間は、その学級の1年間の出来・不出来を決めるきわめて重要な期間である。教育界の先達は、その重要性から「黄金の三日間」と名付けた。

たとえ持ち上がりであっても、25年教師を務めた経験があっても、初日は神経を張り詰める。緊張もする。

なぜか。

この出会いで、これからの1年間が決まると言っても過言ではないからだ。

「黄金の三日間」を迎えるに当たり準備すべきことは数多い。

私の仲間たちはこの時期、教師向けに毎年セミナーを開催し力になろうと努めている。そのような場を利用して学びを深めておくことも大切だ。

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もちろん、学級運営の構想を練る、教材や教具あるいは授業の準備を始める、といったことも欠かせない。詳しくは私の編著『中学の学級開き 黄金のスタートを切る3日間の準備ネタ』（学芸みらい社）に譲り、本稿では準備のごく一部だけ紹介する。

たとえば私は、毎年春休みに一冊のノート（A4判）を準備し、次の5点の素案を書き込む。

（1）全員の顔と名前を一致させる。

（2）クラスの組織（しくみ）についてノートに書いておく。

（3）クラスのルールについて書いておく。

（4）授業のルールについて書いておく。

（5）一単元分の授業案を書いておく。楽しく、わかりやすいもの。

また、さまざまな書籍に当たり、参考になる論文を片端からコピーして貼り付ける。

1冊の、オリジナルのノートが誕生する。そこに、最初に語ること、2日目に為すべきこと、3日目の計画などを事細かに書きつけていくのである。

1年生を担任することがわかると、私は必ず小学校に出向く。

6校から生徒が集まってくる場合は、6校ともすべてまわる。

卒業アルバムを入手するためである。

卒業アルバムには、卒業生の顔写真と名前が全員分かならず載っている。これを使って新入生の顔と名前を覚える。このくらいは多くの教師がしていると思う。

私はさらに、卒業文集ももらう。もしくは購入する。

文集の体裁は学校により様々だが、アルバムとは異なり打ち解けた雰囲気の写真が掲載されていて、その子の文章や保護者の一言が書かれていることが多い。

子どもはたいてい将来の夢を書き、保護者は願いを記すが、それを見れば誰にどういう傾向があるかわかる。家庭環境も自ずから察せられる。

それらを家で、あるいは移動の新幹線のなかで、学年全員分すべて覚える。学年全員の顔と名前を一致させてから入学式を迎える。

なぜそんなことをするか。

出逢いの瞬間にその子の名前を呼んで褒めるためだ。

4月、私は毎年、学校の昇降口で生徒を出迎える。新1年生を見た瞬間に、

「A君おはよう。到着第一位だよ」

「Bさん、Cさんおはよう。笑顔でよい挨拶だね」

こう声をかけると、生徒は必ず喜ぶ。

出逢いの日の朝に交わした言葉、ただそれだけでも変容は始まるのだ。

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