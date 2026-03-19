アメリカのホワイトハウスの報道官は18日、ホルムズ海峡の安全確保をめぐり、トランプ大統領が引き続き同盟国に協力を求めていくと明らかにしました。

ワシントンから中継です。

トランプ大統領は18日、各国の支援は「必要ない」と表明しましたが、やはり支援を求めたいという本音が透けて見えた形です。

ホワイトハウスのレビット報道官は18日、記者団に、ホルムズ海峡の安全確保をめぐり「大統領はヨーロッパやアラブ・湾岸地域の同盟国と引き続き協議を行う予定だ」と明らかにしました。その上で、「大統領は引き続き同盟国に対し、さらなる取り組みを強化するよう求めている」と強調しました。

これに先立ちトランプ氏も18日、自身のSNSで、大衆紙ニューヨーク・ポストの「アメリカの同盟国はしっかりすべきだ。ホルムズ海峡の航行確保に積極的に協力すべきだ」という記事を転載しています。

こうした中、首都ワシントンでは19日に、日米首脳会談が行われます。

ブルームバーグは18日、「トランプ氏の艦船派遣要請に各国が慎重姿勢を示す中、高市首相がどう乗り切るか、彼女の指導力が試される重要な試金石となる」と指摘しています。