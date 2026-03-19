◆J1百年構想リーグ西・福岡1−1（PK4−5）清水（18日・ベスト電器スタジアム）

6連敗となったが、苦境の福岡が開幕戦以来の勝ち点をつかんだ。最後はPKで力尽きたものの、暫定的に指揮を執る塚原監督は「特に後半はやりたい攻撃がたくさん出た。その中でもう一個、こじ開けて点を取りたかった」と振り返った。

土壇場で試合を振り出しに戻したのは元イラン代表のザヘディだ。1点を追う後半40分、左クロスを頭で合わせて今季初ゴール。母国が戦禍に見舞われる中、不屈の精神でチームを救った。

加入1年目の2024年はチーム最多の9得点も、昨季は故障の影響もあってリーグ戦無得点。もがく中でも「自分は諦めるということは決してしない。うまくいかない時こそ、ハードワークすることでうまくいかない時間を短くできると思う」と誰よりも遅くまで居残り練習を続けてきた。

新たな戦い方を模索する中、出場停止明けの見木も主将マークを巻き、攻撃にリズムをもたらした。後半から登場した特別指定選手の前田快、ユース出身の2年目サニブラウンら若手も持ち味を発揮。今後に向けた希望が見えた一戦となった。 （伊藤瀬里加）