国際スポーツ大会に紛争が暗い影を落としている。競技に専念できない選手がいるのは残念でならない。

今月開かれたミラノ・コルティナ冬季パラリンピックでは、ウクライナ選手団が母国を侵略するロシアの出場に抗議し、開閉会式をボイコットした。表彰式の後、ロシア選手との記念写真を拒否する欧州の選手もいた。

大会理念は「インクルージョン（包摂）」だった。競技を通じてあらゆる人を受け入れる社会づくりを掲げたが、現実との隔たりは大きい。

米国とイスラエルの攻撃を受けるイランは「選手の移動の安全が確保できない」として出場を断念した。国際パラリンピック委員会（IPC）は米国とイスラエルに処分を科していない。

IPCは一方で、前回は大会から排除したロシアの復帰を認めた。一連の判断は参加国から「一貫していない」と批判されて当然だ。

2024年のパリ五輪でも国際オリンピック委員会（IOC）の政治的中立性が問われた。紛争国の出場に関する統一基準が必要だろう。

しわ寄せを受けるのは選手たちである。国際スポーツ大会から政治の影響をなくすことは望めないのか。

6〜7月に米国、カナダ、メキシコが共催するサッカーのワールドカップ（W杯）はイランの不参加が現実味を帯びている。予選を突破して出場権を得た国が本大会を辞退した例は近年にない。

日本でも憂慮する事態に直面する可能性がある。9〜10月の愛知・名古屋アジア大会の開幕まで、きょうで半年となった。

参加を予定する45カ国・地域にはイランをはじめ中東諸国が含まれる。戦況によっては不参加を表明する国が出かねない。選手同士のあつれきが生じる懸念もある。

大会の準備状況を確認するアジア・オリンピック評議会調整委員会のタヤブ・イクラム委員長は、今月上旬の記者会見で「重要な局面を迎えている」と述べた。影響は小さいに越したことはない。

アジア大会は1951年、第2次世界大戦で引き裂かれたアジア各国の友好と平和促進を目的に始まった。日本では58年の東京、94年の広島に次いで3度目となる。

東京大会は戦後復興を世界に示す機会となった。「平和と調和」をテーマにした広島大会には旧ソ連から独立した中央アジア諸国が加わり、被爆都市から核兵器廃絶のメッセージを発信した。

愛知・名古屋大会のスローガンは「IMAGINE ONE ASIA ここで、ひとつに。」である。アジアが一つになる姿を想像し、絆を強める。その理念にふさわしい大会にしたい。

選手の交流は国を超えた相互理解を促し、多様性を尊重する機運を高める。アジア最大のスポーツ大会が理想に一歩でも近づくことを願う。