桜の開花が近づく中、大分県日田市の亀山公園に、夜桜見物に風情を添えるちょうちんが取り付けられた。ここ数年は中断していたが、地元住民らが久しぶりに復活させた。「宵桜あかり」として20日〜4月10日の夜間にともされる。

亀山公園は桜の名所として知られる。かつて春先になると地域住民らが手弁当でちょうちんを飾ったが、人手不足や新型コロナウイルス禍が重なり、ここ5年ほどは見送られてきた。今年は「桜の花だけだと寂しい。公園を何とか盛り上げたい」と市に相談したところ、市のまちづくり関連の補助金が得られることになり、再開の運びとなった。

14日の作業には、地元の亀川、日ノ隈、中釣、中ノ島の各町の住民らが参集。脚立に上り、計70個のちょうちんを取り付けたワイヤ数本を街灯などにくくりつけ、頭上に張っていった。

主催団体の一つ、島内振興協議会の倉嶋次郎会長（70）は「亀山公園がある地元として、少しでも日田のにぎわいづくりになれば」と期待。協議会女性部の横尾真理さん（70）は「ちょうちんは地元になじみ深く、懐かしい。復活はうれしいです」と話した。

29日には同公園で、芸能大会や日隈小金管バンドの演奏などの催しに加え、焼きそばの出店などが並ぶ「桜まつり」が開かれる。

（稲葉光昭）