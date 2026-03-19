サンリオのテーマパーク「ハーモニーランド」（大分県日出町）のリゾート化構想を受け、最寄りのJR杵築駅が所在する杵築市と施設運営会社は包括連携協定を結んだ。東京ディズニーランド（千葉県浦安市）におけるJR舞浜駅のように、最寄り駅はテーマパークへの期待感を高める大事な“装置”になり得る。杵築駅の利便性や駅周辺の魅力向上を目指し、両者は2026年度に検討委員会を発足させ、協議を加速させる。

今月12日、杵築市役所であった市とサンリオエンターテイメントの協定締結式。駅周辺の活性化、観光基盤整備、戦略的な情報発信−など6項目で合意した永松悟市長はこう力を込めた。「杵築駅は最寄り駅として機能向上やにぎわいが求められている。多くの観光資源が眠る国東半島への玄関口となり、広域周遊観光の促進にも寄与したい」

ハーモニーランドは1991年に開業。「ハローキティ」などのキャラクターにちなんだアトラクションを備え、2024年度は約50万人が訪れた。

ただ、杵築駅と施設間を約8分で結ぶ路線バスは1日6便程度で、多くは車で来園。駅舎はひなびた雰囲気でテーマパーク色は薄く、特急停車駅にもかかわらず24年度の1日平均乗客数は826人にとどまる。集客効果を地域に波及させるためにも、公共交通機関の利便性向上は長年の課題となっている。

サンリオが昨年12月に打ち出したリゾート化構想では、10年がかりで施設をリニューアルし、ホテルも建設。最終的な投資額は数百億円規模に上る見込みで、年間入場者は200万人を目指すという。

「この好機を逃すわけにはいかない」。市役所内では一気に機運が高まり、協定締結とともに、昨夏からサンリオ、JR、バス会社などを交えて実施していた活性化に向けた勉強会を検討委に格上げした。

本格協議に先立ち、市と運営会社は3連休の中日の今月21日、施設駐車場が満車となった場合に備え、試験的に駅北側の市有地に臨時駐車場を設ける。運営会社側が無料シャトルバスを運行し、市側は車による来園者の駅利用の取り込み可能性などを探る。

協定締結を受け、サンリオエンターテイメントの小巻亜矢社長は「杵築駅周辺の開発や使いやすい駅づくりを協力しながら進め、地元に喜んでもらえる結果になれば」と話している。

（中野剛史）