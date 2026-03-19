半導体産業の集積に伴って熊本と台湾の往来が盛んになる中、台湾文化を料理を通じて理解してもらおうと、台湾のテレビ局が企画した番組の収録が熊本市の熊本城二の丸広場であった。招待客ら約100人が次々と提供される伝統の味を楽しみ、食文化を堪能。複数のテレビカメラがその様子を収めた。

台湾には「弁桌（バンドー）」と呼ばれる宴会を重んじる考えがあり、客と一緒に円卓を囲み、食事をしながら交流する文化が根付く。人と人との絆や地域をつなぐ機会として位置付けられているという。

番組「世界に台湾料理を振る舞う」は大手の三立テレビが企画。オーストラリア・シドニーや米ニューヨークとともに、台湾と交流を深める熊本をロケ先に選んだ。収録は13日にあり、著名なシェフら7人がえびの唐揚げ、豚肉を煮込んだ東坡肉、小骨を全て手作業で抜いたという魚料理など10品に腕を振るった。

開宴前のあいさつで台北駐福岡経済文化弁事処の陳銘俊処長は「温かさを分かち合う台湾のもてなしの心で、熊本、日本の絆をより深めたい」と話した。

会場では、円卓ごとに出席者が料理をよそい合うなど和気あいあい。親子で出席した熊本市の笹村まなんさん（31）は「鶏のスープなど香辛料が効いていて本場の味を楽しめました」と笑顔で話した。

番組は6月に台湾で放送され、動画配信サイト「ユーチューブ」でも配信される予定。

（藤崎真二）