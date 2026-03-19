長崎県佐世保市のテーマパーク・ハウステンボスの隣にある「ホテル日航ハウステンボス」が、4月26日に開業30周年を迎える。これに合わせて昨年1月に着工した「白」の外壁を塗り直す工事が今月19日に完了。地中海沿岸の家々を連想させる鮮やかな白は、カジュアルな雰囲気のリゾートホテルとして歩んできた同ホテルの原点だ。

今月4日、営業、宿泊、調理など全6部門の担当者が、1年間の業務改善策を披露する恒例の発表会があった。宿泊客の安全や安心、ホスピタリティ、持続可能な運営は「永遠のテーマ」という。

調理部門が発表したのは「ケーキロス」の低減策。レストランを喫茶コーナーとして運営する時間帯（午後2〜4時）だけでは余ってしまい廃棄していた。しかし、客室に持ち帰れるようテイクアウトを始め、エレベーターに宣伝ポスターを掲示したことで廃棄率を2割にまで削減できた。

フロント部門は、バリアフリートイレや客室の呼び出しボタンが鳴った際、担当者全員が身に付けている無線で連絡を取り合い、確認に向かう行動マニュアルを動画で作成。どう動くべきかを誰もが一目で分かるようにした。

スタッフの自信や誇りはサービスの向上に直結している。運営するグループ会社の幹部らは講評で、ホテルのあるべき姿を追求する各部門の姿勢を評価した。

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昨年6月1日に開業30周年を迎えたのが「ホテルオークラJRハウステンボス」。年間を通じて記念事業に取り組んでおり、今年1月22日には1階カフェテラス「カメリア」のソファや配置などをリニューアルした。担当者は「開放的になってすっきりした、という声をいただいています」と話した。

両ホテルはこれからもハウステンボス、地域とともに歴史を重ねる。

（重川英介）