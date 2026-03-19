佐賀県武雄市武雄町に4月に開学する武雄アジア大学のキャンパスが完成し、18日に現地で記念式典と内覧会が行われた。大学を運営する学校法人旭学園（佐賀市）や武雄市の関係者ら約300人が図書室やエントランスホールなどを見学し、県西部に誕生する新しい学びの拠点の完成を祝った。

武雄アジア大は県内3校目となる四年制大学で、「東アジア地域共創学部・東アジア地域共創学科」の1学部1学科。定員は1学年140人で、「観光・地域マネジメントコース」と「東アジア・メディアコンテンツコース」を設ける。

キャンパスはJR武雄温泉駅から徒歩約10分の白岩体育館跡地にあり、鉄骨3階建て、延べ床面積は4382平方メートル。外から直接2階の教室につながるスロープや、壁をホワイトボードとして使える教室などを備える。図書館やカフェテリアは地域住民も利用できる。

式典では、学長に就任予定の小長谷有紀氏が「地域とともに地域をつくる大学、世界につながる知の拠点として役割を果たしていきたい」とあいさつ。小松政・武雄市長は「住民が学び、語らい、交流する場となり、大学と町がともに発展していく関係をめざしたい」と歓迎した。

20、21日には、市民や学生・生徒を対象にオープンキャンパスを実施。両日とも午後1時半から、キャンパスを設計した立命館大理工学部の宗本晋作教授による市民講座「武雄アジア大学のキャンパス〜地域をつなぐ建築を目指して〜」が開かれる。参加無料。旭学園新大学設置準備事務室＝0952（37）0203。

（糸山信）