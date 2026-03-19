【オープン戦】ソフトバンクホークスの徐若熙 7奪三振で堂々の初陣 開幕ローテに内定 本拠地で六回途中1失点
本拠地デビューとなった徐若熙が、堂々の投球で開幕ローテ入りをつかんだ。オープン戦初登板で5回2/3、3安打1失点、7奪三振。最速は155キロをマークした。存在感あふれるマウンドに「今一番手応えがあるのは真っすぐ。体はもう万全なので、シーズンに臨める状態」と大きな手応えを口にした。
初回1死から、田中に153キロ直球を左翼テラス席へ運ばれ先制を許した。ただその後は常時150キロを超す直球とチェンジアップを織り交ぜ、空振りを量産。六回1死一、二塁のピンチでも、細川をチェンジアップで空振り三振を奪うなど持ち味を発揮した。
球数が70球を超えてから球速が落ちたこともあり、本人は「六回からちょっと疲れは感じた。一つの課題としてこれからやっていきたい」とスタミナ面での反省を口にした。それでも小久保監督は「最後バテた感じはあるけど、そこまではよかった」と台湾出身の右腕を高評価。その上で「年間を通してずっととは考えていないけど」としつつ、開幕ローテ入り内定を与えた。
台湾代表としてワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場。日本に戻りチームに再合流後、初めての登板で好投を見せた。「日本の打者に早く慣れること、そしてけがなく1年やっていきたい」。開幕に向け、先発のピースがまた1枚そろった。 （鬼塚淳乃介）