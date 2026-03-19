【全力応援！】

テニスの全国選抜高校大会が20日、福岡・博多の森テニス競技場での開会式で開幕し、21日から競技が始まる。筑陽学園（福岡）は女子が団体戦で20年ぶりの出場を決め、初の男女アベック出場となった。女子個人戦にもエントリーするエースの小崎麻衣（2年）は「団体戦、個人戦ともに8強を目指して頑張る」と決意を込める。 （学年は新学年）

選抜大会出場を懸けてシングルス3、ダブルス2の団体戦で争った昨年11月の九州地区大会。筑陽学園の女子は準々決勝で敗れたが、トーナメント制の敗者戦を勝ち抜いて5位に入り、全国切符を手にした。「緊張したが、選抜に出られてめっちゃうれしい」。小崎は笑顔を輝かせた。

長崎東との1回戦でいきなりピンチを迎えた。勝敗を左右するシングルス第1戦に起用された小崎は先にマッチポイントを握られる苦しい展開。だが、軽快なフットワークと回り込んでの強烈なフォアを武器に逆転勝ちを収めると、敗者戦でも次々と接戦を制してチームに流れを呼び込んだ。

昨年9月に就任した村上真優監督（23）は同校OBで自身も全国選抜大会に出場。鹿屋体大で主将も務めた村上監督は生徒に走力と守備力の向上を図る一方、全員に「最後まで戦い抜く意志」を求めた。チームに粘りと闘志が徐々に浸透し、福岡県新人大会の団体戦で準優勝。個人戦のシングルスとダブルスでも上位を占め、自信を深めた。

本大会では1回戦で前回8強の京都両洋、2回戦で第2シードの神戸野田（兵庫）という難敵との対戦が続く。主将の松本桃華（3年）は地元開催の大舞台に向けて「応援に来てくれる学校の友達に格好いい姿を見てほしい」と意気込む。

2年ぶり7度目の出場となる男子は、主将の村山貴哉（同）とエースの大田原充希（同）を軸に16強入りを狙う。村山は初の男女アベック出場に「最高の結果を出せるよう、お互いにしっかり応援したい」と表情を引き締めた。

48回目となる全国選抜大会には九州代表として男子9、女子7チームが参戦。福岡からは男子の柳川、女子の折尾愛真も全国の強豪に挑む。 （山崎清文）