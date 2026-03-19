2026／27シーズンのJ1に参加する20クラブがEAST、WESTの2グループに分かれるサッカー明治安田J1百年構想リーグ。このリーグ戦は従来の引き分けはなく、90分間で決着がつかなければPK戦。勝ち点は90分での勝利で『3』、PK戦勝利で『2』、PK戦敗北で『1』を獲得。18日（水）に第7節の10試合が行われました。

EAST首位の鹿島アントラーズは、2位のFC町田ゼルビアに3−0の快勝を飾り6連勝を達成。2位FC東京との勝ち点差を『4』に広げ、頭一つ抜け出しました。水戸ホーリーホックは7試合目にして、初の90分勝ちで勝ち点3を獲得し、順位を7位に上げています。連敗を喫したジェフユナイテッド千葉が最下位に転落。EASTは町田と川崎Fは1試合未消化となっています。

WESTは、ガンバ大阪が前節首位のヴィッセル神戸にPK戦勝ちで、勝ち点を13に伸ばし首位浮上。京都サンガF.C.、名古屋グランパス、ファジアーノ岡山が90分勝ちで勝ち点3を獲得し、順位を上げています。最下位のアビスパ福岡は同点に追いつくも、清水エスパルスにPK負けで6連敗となりました。WESTは神戸と広島は1試合未消化。次節第8節は21日（土）、22日（日）に開催されます。

【第7節】

＜EAST＞

◆水戸 1−0 横浜FM（18日、ケーズデンキスタジアム水戸）

得点【水戸】多田圭佑（後半17分）

◆FC東京 2−1 千葉（18日、フクダ電子アリーナ）

得点【FC東京】アレクサンダー ショルツ（前半31分）佐藤龍之介（後半35分）【千葉】安井拓也（後半33分）

◆川崎F 2−0 東京V（18日、味の素スタジアム）

得点【川崎F】脇坂泰斗（前半9分）エリソン（前半23分）

◆柏 1−1(PK4-2) 浦和（18日、埼玉スタジアム2002）

得点【柏】瀬川祐輔（後半21分）【浦和】安居海渡（後半4分）

◆鹿島 3−0 町田（18日、MUFGスタジアム(国立競技場)）

得点【鹿島】鈴木優磨（前半5分）三竿健斗（前半44分）チャヴリッチ（後半45+1分）

＜WEST＞

◆岡山 2−1 C大阪（18日、ヨドコウ桜スタジアム）

得点【岡山】ウェリック ポポ（前半45分）山根永遠（後半24分）【C大阪】櫻川ソロモン（前半19分）

◆名古屋 2−1 広島（18日、豊田スタジアム）

得点【名古屋】山岸祐也（前半5分）木村勇大（後半24分）【広島】鈴木章斗（後半5分）

◆G大阪 2−2(PK5-3) 神戸（18日、ノエビアスタジアム神戸）

得点【Ｇ大阪】デニス ヒュメット（前半23分）山下諒也（後半38分）【神戸】小松蓮（前半6分）ジェアン パトリッキ（後半45+4分）

◆清水 1−1(PK5-4) 福岡（18日、ベスト電器スタジアム）

得点【清水】北爪健吾（後半14分）【福岡】シャハブ ザヘディ（後半40分）

◆京都 2−1 長崎（18日、PEACE STADIUM Connected by SoftBank）得点【京都】奥川雅也（前半42分）エンリケ トレヴィザン（後半30分）【長崎】チアゴ サンタナ（前半5分）