ホルムズ海峡の事実上の封鎖による原油高をうけ、ガソリン価格が高騰しています。全国の平均価格は1リットルあたり190円台まで上昇し、過去最高値となりました。

■ガソリン190円超 過去最大1週間で29円上昇

18日、『news zero』が都内を取材すると…。

岩粼陽フィールドキャスター

「レギュラー187円という表示になっています」

「こちらは185円と表示されています」

1リットルあたりのレギュラーガソリンが軒並み180円以上。中には…。

岩粼陽フィールドキャスター

「レギュラーが…190円を超えていますね」

運転手にとって大打撃となるガソリン価格の上昇。

ホルムズ海峡が事実上封鎖され原油が高騰したことで、18日に発表された16日時点の全国のレギュラーガソリンの平均小売価格は1リットルあたり「190.8円」と過去最高値を記録。

1週間で「29円」と、過去最大の上げ幅となりました。

■通勤・移動スーパー…暮らしを直撃

車社会だという鹿児島県の離島、種子島の西之表市では、レギュラーガソリンの価格は1リットルあたり220円。

17日から29円の値上がりに、スタッフも「初めての経験だ」といいます。

島民

「離島だから移動手段が車しかない。通勤にも使っているし30円も上がっているので大変ですね」

長野県内で運営する移動スーパーは、軽トラックに1000点以上の商品を積み、依頼を受けた家まで届けています。

利用者

「この人がいなければ、私の家の食事はないくらい」

1日で平均70kmもの距離を移動するため、ガソリン価格の高騰は大きな痛手に。

9日に給油した際はレギュラー1リットルあたり166円でしたが、3日後には…。

移動スーパーを運営する女性

「（12日には）194円です。だいたい月に7〜8回（ガソリンを）入れるんですけど、4000円くらい1か月に違ってきちゃいますよね」

個人事業主のため、ガソリン代は自己負担。

移動スーパーを運営する女性

「これから暖かくなってくると冷蔵庫を冷やすのに今まで以上のガソリンを使うので、安定して毎回入れられるようにしてほしい」

■19日から補助金 値下げ決断するGSも

各地で不安の声が聞かれる中、政府は19日からガソリン元売り各社に対し、補助金の支給を開始。

11日に値上がりした横浜市のガソリンスタンドは…。

記者

「180円になってますね」

店長によると、周辺店舗の状況をみて1円値下げをしたものの、客足が遠のいたといいます。

補助金の支給をうけ、19日からレギュラー1リットルあたり22円の値下げを決めました。

18日に給油に来た大学生は、自分の車が修理中だといいますが…。

大学生（19）

「（代車を）満タンにして返さないといけないので。修理が終わって車が返ってきても走れないくらい高くなっていて」

運転する頻度が高く、ガソリン代は月に10万円を超えるといいます。

──（親から）仕送りあっても？

大学生（19）

「ほぼほぼガソリン代になっちゃいます」

──（今後補助金で）下がったら？

大学生（19）

「下がったらバンバン毎日走りたい」

■“給油控え”も…補助金効果は

先週、30円値上げした広島県内の店舗も早速…。

ガソリンスタンド所長

「（19日から）レギュラーと軽油は20円くらいは下げても補助金が出るので」

政府から補助金が30円ほど出ますが、それ以上に石油の卸売り価格が高騰しているため、先週から1リットルあたり10円以上値上がりしているといいます。

ガソリンスタンド所長

「レギュラー・ハイオク・軽油が20円下げて、灯油が15円ほど明日から下げる。レギュラーが161円に変更」

19日から値下げが始まる中、取材をしていると…。

記者

「店員さん暇そうですね」

「（車が）給油せずにそのままガソリンスタンドを後にしました」

「こっちのお客さんも給油せずに帰って行きました」

ガソリンスタンド所長

「（19日以降）給油に来られてもいいですよと（言うと）、お客さんもニッコリして明日また来ると」

■専門家「170円前後まで1〜2週間か」

19日から始まるガソリン元売り会社への補助金の支給の効果について、専門家は…。

ニッセイ基礎研究所 経済研究部主席エコノミスト 上野剛志氏

「（ガソリンスタンドなど）高値の在庫がまだ残ってしまっているので、値下げまで少々時間がかかってしまう可能性も。1リットルあたり170円前後まで下がるには、あと1〜2週間かかるのではないか」

（3月18日放送『news zero』より）