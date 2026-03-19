第９８回センバツ高校野球大会が１９日、甲子園で開幕。今秋ドラフト上位候補と目される好投手、沖縄尚学の１５０キロ左腕・末吉良丞（３年）を紹介する。

昨夏、聖地で頂点に立ってから約７か月。沖縄尚学・末吉は、史上５校目の夏春連覇に挑む喜びを胸に秘め、左腕を振るう覚悟だ。「夏に優勝して、こうしてセンバツに選んでもらった。夏春連覇をできるのは自分たちだけなので、出るからには全員で優勝を目標にやっていきたい」と燃えている。

昨夏の甲子園では全６試合に登板。防御率１．０６で優勝の原動力となったが、「（昨年９月の）Ｕ―１８（Ｗ杯）が終わってから、自分のフォームを見失ってしまった。どんどん（状態が）落ちていく期間があった」。それでも、今年に入ってからは復調し「感覚を取り戻してきて、どんどん上がってきている」と強調。集大成となる夏には平均球速で１４０キロ台後半から１５０キロを目指しており、その過程となるセンバツでも力強さを増した投球を見せるつもりだ。

センバツ出場決定時には、織田を擁する横浜と大阪桐蔭との対戦を熱望した。６日に行われた組み合わせ抽選会では、初戦の相手が帝京に決定。勝ち進めば横浜とは準決勝、大阪桐蔭とは決勝で激突する。「もう一度挑戦者という気持ちを持って、一試合一試合臨んでいきたい」。偉業に挑む春が、いよいよ始まる。（小島 和之）

◆末吉 良丞（すえよし・りょうすけ）２００８年１１月１８日、沖縄・浦添市生まれ。１７歳。仲西小２年の時に野球を始め、仲西中では軟式野球部。高校では１年夏に背番号２０でベンチ入りし、同秋からエース。甲子園は昨春から３季連続の出場で、昨夏は優勝の原動力に。昨年９月のＵ―１８Ｗ杯でも高校日本代表のエースとして準Ｖに貢献した。１７５センチ、９０キロ。左投左打。