Ｊ２北海道コンサドーレ札幌ＭＦ田中克幸（２４）が、２３歳最終戦に続き、２４歳初戦でも勝利をつかみ取る。札幌は１８日、２日間のオフを終え、ホーム・甲府戦（２１日）に向けて、宮の沢で練習を再開した。

軽快な動きで存在感を示した田中克は、１４日のアウェー・磐田戦（１〇０）で、ＤＦ西野奨太（２１）の決勝点につながる働きを見せた。「チームの勝利に貢献できたのは良かったですし、まず（９０分で）１勝できたっていうのも良かったかなと」。今季初の勝ち点３を手にした一戦を思い返し、少しだけ表情を緩めた。

同戦では後半３１分から、４試合ぶりにピッチに立った。０―０のアディショナルタイム２分、セットプレーの流れで自陣に残っていたが、左からのボールを受けて右にパスを出すと「リスクもあったけど、自分は前の選手なので」と前に出て行った。そこからボールがつながり、田中克が１タッチで出した縦パスをオーバーラップしたＤＦ高尾瑠（２９）が折り返し、西野のプロ初得点となった。「展開したところで止まっていたら、あのゴールは生まれていないと思うので。出した後に動いて、流れの中でボールに関わって、アシストにつながるパスをできたっていうのは、少なからず貢献できたかな」と口にした。

３年目で初の開幕スタメンを飾った今季だったが、２戦目の途中出場後、出番がなかった。「そこでメンタルがぶれてるようじゃダメだと。出た時にどれだけできることを増やせるか。そこにフォーカスしながら取り組んできた。それがあったから、少ない時間の中でも結果につながった」。腐らずに向上を図ってきた日々をそう振り返った。

磐田戦翌日の１５日、２４回目の誕生日を迎えた。「２４歳の決意？ 特にないですよ」。そう照れ笑いした田中克が何より欲するのは、１分でも長く躍動すること。「結果を出し続けていれば、自ずとピッチに立つ時間も増えてくると思うので。そこを目指してぶれずにやることをやって、自分の成長につなげて、良い１年にできたら」。２４歳初戦は、今季初連勝で飾りにいく。（砂田 秀人）