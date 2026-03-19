高市氏は激怒していた

アメリカとイスラエルによるイラン攻撃、松本洋平文科相に関する週刊文春による不倫報道、2026年度予算の年度内通過問題など、衆院選での歴史的大勝後も高市早苗首相を悩ませる問題は尽きない。挙句、体調不良を訴えるような事態に陥っており、高い内閣支持率に支えられてはいるものの「政権は意外ともろいのではないか」との評価も永田町で出始めているという。

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高市首相を悩ませる「身内」「国内」「世界」の問題の現状を見てみよう。

まずは「身内」。閣僚である松本氏については不倫関係にある既婚女性を議員会館の自室に招き入れたり、不倫相手に対して高市氏への不満を漏らしたことが音声データとして存在したりといったことが報じられた。

高市首相

「松本氏について高市氏は激怒していました。文部科学や教育行政をつかさどる省庁のトップとして模範とならなければならない立場なのにそれにそぐわない極めて不適切なふるまいだということと高市氏を全否定する録音データの存在にキレていたのです」

と、政治部デスク。

更迭を止められた

私生活に関する問題とはいえ、過去の事例を見る限り、不倫が発覚して何のお咎めもない。多くの場合、自ら職を辞するといった判断をしている。妻の妊娠中の不倫が発覚した宮崎謙介氏にいたっては役職どころか議員を辞職するという選択したのだ。

松本氏の場合、議員会館に相手を招いたことも悪質だと見られている。何より大臣にそのような弱点があることは、高市氏の唱える危機管理の強化とは大きなギャップがあるのは間違いない。

それでもなお、高市内閣は松本氏の続投という方針を選択した。

「木原稔官房長官、尾崎正直官房副長官、そしてこの2人とスタンスは違いますが鈴木俊一幹事長も松本氏の更迭に否定的でした。高市氏は説得を受け入れたうえで松本氏の続投を決断し、国会で任命責任を問われた際には松本氏を“文科行政のスペシャリスト”と持ち上げていました」（同）

高市氏は「仕事でしっかり返してほしい」とも述べていたが、松本氏がかつて「高市大っ嫌い」などと言っていたことも報じられていたことを考えれば、忸怩（じくじ）たる思いがあったことだろう。

正解がまったく見えない

次に「国内」。2026年度予算案の年度内通過問題では自民党内にも禍根を残した。

「国会の慣例に基づけば衆院での審議時間を十分に確保できないまま予算案は通過しました。国会を軽視しているとの声は根強くありますが、高市氏はことあるごとに“なんでダメなの？”という口ぐせで抵抗や批判をねじ伏せました。“高市氏が得したことは何もない”と言う人もいて、内閣支持率が低下して高市氏の求心力も下がればそういった勢力が中心となって足を引っ張り始めることになりそうです」（同）

そして「世界」。現在、高市官邸を最も悩ませているのがアメリカとイスラエルによるイラン攻撃であり、ガソリン価格を含めた物価高騰だ。

「もちろんアメリカやイスラエルから攻撃について事前通告はありませんでした。それはともかく、現時点で可能性が低い自衛隊の現地派遣を含めて“何が正解なのかまったく見えないテーマ”と向き合うことになって高市氏の心労は絶えないようです。“とにかくため息が増えた”と聞きますね」（同）

心労も影響したか、高市氏は「風邪の疑い」で12日の外交行事を欠席した。

トランプ大統領が乗ってきそうな

「特に重篤な病気ではないですが、睡眠時間を削ってあらゆる対応に時間を割く日々のため遅かれ早かれ倒れてしまうのではないかと言われており、その通りになってしまいました。日本時間で19日に予定されるトランプ大統領とどう向き合うのか、何をどう提案するのか、こう言って来たらこう返す……実際はもっと細々としているようですが、相当な数のシミュレーションを行っていて担当者も疲弊していますね。ある種の国難ですから仕方ない面もありますが」（同）

自衛隊派遣をめぐっては当初から政府や自民党内で否定的な意見が少なくなかった。

「高市氏はそういう声は全く気にせず、トランプ氏が乗ってきそうなアイディアを模索し、内閣支持率にも良いインパクトを与える妙案を求めているというところですね。その一方で例えば停戦の仲介役として振る舞うべきだ、具体的なルートを紹介するといったアプローチも実際にあるようですが、本当にその道を選択して良いのかハッキリしないというのが現状のようです。てっとり早いのは米国産原油の輸入拡大で、高市氏はそれを提案するつもりではあるようです」（同）

他人に仕事を任せずに多くのことを抱え込み自ら対応について検討し続ける――。そういった高市氏のやり方はどこかでほころびが生まれてくるかもしれないと見る永田町の人間はそれなりに増えてきているようだ。

デイリー新潮編集部